Martin Rees, recompensat cu Templeton Prize pe 2011

Astrofizicianul britanic Martin Rees, ale cărui cercetări ştiinţifice au încercat să descifreze unele dintre misterele Universului, a fost recompensat, miercuri, cu Templeton Prize pe 2011. Câştigătorul acestui premiu în valoare de un milion de lire sterline (1,6 milioane de dolari), cel mai consistent din lume, din punct de vedere financiar, a fost anunţat miercuri, la Londra.

Martin Rees, profesor la Trinity College din cadrul Universităţii Cambridge, este fostul director al renumitei Royal Society din Marea Britanie. Anunţând laureatul din acest an, reprezentanţii Templeton Foundation, o organizaţie ce are sediul general în SUA, au declarat că ”cercetările efectuate de Martin Rees pentru a descifra misterele Big Bang-ului şi ale găurilor negre din spaţiu au ridicat întrebări vitale, care vizează cele mai mari speranţe şi temeri ale omenirii. Martin Rees a lărgit graniţele înţelegerii proceselor fizice care definesc cosmosul, inclusiv speculaţiile despre conceptul de «multivers» şi «universuri infinite». Cele mai importante dintre întrebările pe care le-a pus Martin Rees - precum «Cât de mare este realitatea fizică?» - redefinesc consideraţiile filosofice şi teologice despre originea vieţii”, se afirmă în comunicatul emis de Templeton Foundation. Martin Rees, în vârstă de 68 de ani, spune că nu are convingeri religioase, dar că a fost crescut şi educat în spiritul virtuţilor propovăduite de Biserica Anglicană şi preţuieşte valorile culturale şi etice ale acesteia. ”Teologia nu poate să explice misterele ştiinţei”, a spus Rees pentru agenţia Reuters, adăugând: ”Eu nu sunt alergic la religie sau faţă de credincioşii religioşi”.

Printre laureaţii din anii precedenţi ai acestui premiu, decernat pentru a promova o relaţie mai bună între ştiinţă şi religie, se numără maica Teresa, predicatorul american Billy Graham şi scriitorul rus Alexandr Soljeniţîn, alături de numeroşi oameni de ştiinţă de prim rang. În 2010, laureatul Templeton Prize a fost americanul de origine spaniolă Francisco J. Ayala, un genetician evoluţionist şi specialist în biologia moleculară, care se opune predării teoriei creaţioniste în şcolile publice.