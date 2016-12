Martin Scorsese a regizat o reclamă pentru Chanel

Martin Scorsese a luat o pauză de la realizarea de filme, pentru a regiza o reclamă TV pentru un nou parfum bărbătesc Chanel. Noua campanie Chanel va fi lansată la nivel internaţional în luna septembrie şi îl are ca ambasador de brand pe actorul francez Gaspard Ulliel. Oficialii companiei Chanel Fragrance and Beauté au refuzat să furnizeze detalii privind noul parfum sau numele acestuia. Spoturile au fost filmate în această iarnă, la New York. “Filmarea reclamelor s-a desfăşurat în New York, oraşul care este o parte inerentă din vocabularul cinematografic al lui Martin Scorsese. Colaborarea cu cei mai importanţi regizori contemporani este o tradiţie pentru Chanel. A lucra cu Martin Scorsese, unul dintre cei mai buni, poate chiar cel mai bun la ora actuală, este un privilegiu pe care brandul nostru îl aştepta de mult”, a spus Andrea D\'Avack, preşedinte Chanel.

Alte perechi cinematografice celebre reunite de reclamele Chanel, în trecut, au fost Nicole Kidman şi Baz Luhrmann şi Audrey Tatou şi Jean-Pierre Jeunet, pentru Chanel 5. “Chanel lucrează cu regizori de film, pentru că ei aduc profunzime, emoţie şi ceea ce numim «un supliment de suflet» sau o dimensiune adăugată”, a spus D\'Avack. “În cazul lui Scorsese ştim că avem parte de viziunea unei lumi complexe, dominată de adrenalină şi cu imagini uimitoare”, a adăugat reprezentantul Chanel.