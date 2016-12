Martin Scorsese, întâmpinat la Vatican de 400 de preoţi

Ultimul film al regizorului american Martin Scorsese, ”Silence”, va avea premiera marţi, la Vatican, unde cineastul va fi întâmpinat de un sobor de 400 de preoţi, care vor participa la proiecţia lungmetrajului ce prezintă martirajul iezuiţilor în Japonia secolului al XVII-lea. Papa Francisc nu este aşteptat la proiecţia în premieră a filmului ”Silence”, însă cineastul ar putea avea o întrevedere privată cu Suveranul Pontif. Trailer-ul filmului ”Silence” a fost lansat cu o săptămână înaintea premierei de la Vatican.

O adaptare a romanului lui Shusako Endo, filmul "Silence" prezintă povestea unor călugări portughezi iezuiţi din secolul al XVII-lea, care sunt persecutaţi şi torturaţi în timpul misiunii de evanghelizare din zonele izolate ale Japoniei. Rolurile principale sunt jucate de Liam Neeson, Andrew Garfield şi Adam Driver.

Scorsese are o relaţie specială cu creștinismul. Regizorul a intenționat să devină preot catolic, înainte de a deveni cineast. Acest impuls religios a fost redat în mod direct şi autentic în unele dintre filmele sale, cum ar fi ”The Last Temptation of Christ” și ”Kundun”, dar şi subtil în filme precum ”Mean Streets”, ”Bringing Out the Dead” și ”Gangs of New York”. Martin Scorsese este considerat unul dintre cei mai influenţi cineaşti americani contemporani, fiind autorul unor filme devenite clasice, precum ”Şoferul de taxi / Taxi Driver” (1976), ”Taurul furios / Raging Bull” (1980) şi ”Băieţi buni / Goodfellas” (1990), dar şi al unor pelicule mai recente, extrem de bine primite de public şi de critici, precum ”Bandele din New York / Gangs of New York” (2002), ”Aviatorul / The Aviator” (2004), ”Hugo” (2011) şi ”Lupul de pe Wall Street” (2013).

Martin Scorsese, în vârstă de 74 de ani, a primit 12 nominalizări la Oscar, trofeu pe care l-a obţinut în cele din urmă în 2007, cu filmul ”Cârtiţa / The Departed”. Filmul ”Silence” va fi lansat pe 23 decembrie în Statele Unite ale Americii, pe 1 ianuarie în Marea Britanie şi pe 16 februarie în Australia.