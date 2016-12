Martin Scorsese, premiat pentru întreaga carieră, în Japonia

Regizorul american Martin Scorsese va primi cea mai înaltă distincţie culturală acordată de Japonia, Praemium Imperiale, chiar în timp ce lucrează la ultimul său film, ”Silence”, bazat pe o temă religioasă a cărei acţiune se petrece în Japonia, potrivit latimes.com. Regizorul va primi distincția în octombrie. Oficialii japonezi au anunţat, marţi, lista premiilor din 2016, pe care se regăsesc regizorul american, artista vizuală americană Cindy Sherman, violonistul leton Gidon Kremer, arhitectul brazilian Paulo Mendes da Rocha şi sculptorul francez Annette Messager. Premiul acordat anual recunoaşte contribuţia impresionantă a artiştilor şi este oferit pentru cinci categorii: pictură, sculptură, arhitectură, muzică şi teatru sau film. Cindy Sherman va primi premiul pentru pictură, deşi în lumea largă este mai degrabă cunoscută pentru fotografiile portret. Medaliile de onoare vor fi înmânate de prinţul Japoniei, Hitachi, în cadrul unei ceremonii ce se va desfăşura la Tokyo, pe 18 octombrie. Fiecare laureat va primi, de asemenea, un premiu de 146.000 de dolari.

Alţi regizori care au primit această distincţie de onoare a Japoniei sunt Francis Ford Coppola, Abbas Kiarostami, Ken Loach, Jean-Luc Godard, Ingmar Bergman, Federico Fellini, Marcel Carné şi Akira Kurosawa. Într-o carieră de peste şase decenii în industria cinematografică, Martin Scorsese este considerat unul dintre cei mai influenţi cineaşti americani contemporani, fiind autorul unor filme devenite clasice, precum ”Şoferul de taxi / Taxi Driver” (1976), ”Taurul furios / Raging Bull” (1980) şi ”Băieţi buni / Goodfellas” (1990), dar şi al unor pelicule mai recente, extrem de bine primite de public şi de critici, precum ”Bandele din New York / Gangs of New York” (2002), ”Aviatorul / The Aviator” (2004), ”Hugo” (2011) şi ”Lupul de pe Wall Street” (2013). Martin Scorsese, în vârstă de 71 de ani, a primit şi 12 nominalizări la Oscar, trofeu pe care l-a obţinut în cele din urmă în 2007, cu filmul ”Cârtiţa / The Departed”.