Martin Scorsese, recompensat la gala premiilor BAFTA

Regizorul american Martin Scorsese va primi premiul Academy Fellowship din partea British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). Acest premiu anual reprezintă cea mai înaltă distincţie onorifică acordată de reprezentanţii BAFTA. În 2011, premiul i-a revenit actorului britanic Christopher Lee. Printre laureaţii din trecut ai acestui premiu se numără Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Elizabeth Taylor, Anthony Hopkins, Judi Dench şi Vanessa Redgrave. Gala de decernare a premiilor BAFTA va avea loc la Royal Opera House din Londra, pe 12 februarie.

Într-o carieră de peste şase decenii în industria cinematografică, Martin Scorsese este considerat unul dintre cei mai influenţi cineaşti americani contemporani, fiind autorul unor filme devenite clasice, precum “Taxi Driver / Şoferul de taxi” din 1976, “Raging Bull / Taurul furios” din 1980 şi “Goodfellas / Băieţi buni” din 1990, dar şi al unor pelicule mai recente, extrem de bine primite de public şi de critici, precum “Gangs of New York / Bandele din New York” din 2002 sau “The Aviator / Aviatorul” din 2004 şi “Shutter Island” din 2010. Cineastul american a primit de-a lungul anilor nouă nominalizări la premiile BAFTA la categoria Cel mai bun regizor şi a câştigat acest trofeu în 1991, cu filmul “Goodfellas / Băieţi buni”. Martin Scorsese, în vârstă de 69 de ani, a primit şi multe nominalizări la Oscar, trofeu pe care l-a obţinut în cele din urmă în 2007, cu filmul “The Departed / Cârtiţa”. Printre premiile onorifice pe care le-a primit de-a lungul timpului se numără distincţia franceză Cesar, premiul pentru întreaga carieră atribuit de American Film Institute în 1997 şi premiul decernat de Sindicatul regizorilor americani DGA în 2003. În 1990, a înfiinţat The Film Foundation, o organizaţie non profit dedicată conservării filmelor care definesc industria cinematografică.