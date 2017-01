Martin Scorsese va realiza un film despre istoria industriei muzicii

Nici nu a apucat să ajungă acasă cu Oscarurile pe care le-au cîştigat, că regizorul american, alături de scenaristul William Monahan, la rîndul său premiat pentru thriller-ul "Cîrtiţa", şi-au dat publicităţii noile planuri cinematografice. Aceştia vor realiza un film despre industria muzicii pentru compania Paramount Pictures. "The Long Play" este cel de-al doilea film de ficţiune ce va fi realizat de Martin Scorsese pentru Paramount în urma unui contract pe patru ani încheiat între cele două părţi, după filmul de capă şi spadă "Last Duel: A True Story of Crime, Scandal and Trial by Combat in Medieval France." Martin Scorsese a mai realizat pentru Paramount un documentar despre turneul susţinut de veteranii muzicii rock Rolling Stones, "A Bigger Bang", în toamna anului 2006.

"The Long Play" urmăreşte povestea a doi prieteni care au lucrat timp de 40 de ani în industria muzicii, de la începuturile R&B-ului pînă la naşterea hip hop-ului. Martin Scorsese are multe realizări în domeniul filmelor despre muzică. De altfel, regizorul a fost unul dintre cameramanii principali la concertele de la Woodstock şi este autorul majorităţii înregistrărilor clasice care îi au ca protagonişti pe membrii trupei “Who”, printre alţii. Martin Scorsese a realizat şi cel mai recent documentar despre Bob Dylan, intitulat "No Direction Home".