Martin Scorsese va realiza un film despre viaţa lui Bob Marley

Veteranul Martin Scorsese va regiza un documentar pentru marele ecran despre viaţa legendei muzicii reggae, Bob Marley. Pentru acest film Scorsese s-a asociat cu compania Shangri-La Entertainment a lui Steve Bing şi cu agentul internaţional de vînzări Fortissimo Films. Aceeaşi echipă a stat în spatele documentarului “Shine a Light”, despre trupa Rolling Stones. Pelicula a fost autorizată de familia lui Bob Marley şi urmează să fie lansată pe 6 februarie 2010, cu ocazia împlinirii a 65 de ani de la naşterea lui Bob Marley.

Martin Scorsese are multe realizări în domeniul filmelor despre muzica rock. De altfel, el a fost unul dintre cameramanii principali la concertele de la Woodstock şi este autorul majorităţii înregistrărilor clasice care îi au ca protagonişti pe membrii trupei Who, printre alţii. În noiembrie 2007, regizorul a lansat pe DVD documentarul “Amazing Journey: The Story of the Who”. De asemenea, Scorsese a realizat unul dintre cele mai recente documentare despre Bob Dylan, “No Direction Home”.