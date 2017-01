Martin Scorsese va regiza un film de capă şi spadă

Regizorul american intenţionează să adapteze pentru marele ecran un roman istoric, "The Last Duel", scris de Eric Jager, a cărui acţiune se desfăşoară în Franţa secolului al XIV-lea. Publicat în 2004, romanul a cărui acţiune are loc în 1386, sub domnia tînărului rege Charles al IV-lea, prezintă duelul dintre doi cavaleri, Jean de Carrouges şi Jacques LeGris.

Înainte de a se angaja în acest proiect, primul lung-metraj care va fi realizat în cadrul contractului pe patru ani semnat cu studiourile Paramount, Martin Scorsese va trebui să finalizeze documentarul consacrat celui mai recent turneu mondial al trupei britanice de rock Rolling Stones, "A Bigger Bang". De asemenea, Martin Scorsese, în vîrstă de 63 de ani, mai are în proiect un documentar biografic despre relaţia sa cu actorul Robert de Niro, în vîrstă de 62 de ani. Pe cei doi îi leagă peste 30 de ani de prietenie şi colaborare pe plan profesional. Cei doi au crescut împreună în New York şi au lucrat pentru prima dată împreună în anul 1973, în filmul "Crimele din Mica Italie". Atunci a început prietenia dintre cei doi mari artişti, care pe parcursul anilor s-a concretizat pe plan profesional în filme celebre precum "Şoferul de taxi" în 1976, "Taurul furios" din 1980, "Băieţi buni" din 1990 şi "Promontoriul groazei", realizat un an mai tîrziu.