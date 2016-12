Martin Scorsese și Mick Jagger pregătesc un serial pentru HBO

Regizorul Martin Scorsese va realiza, în cadrul colaborării cu HBO, un nou serial, alături de Mick Jagger și de scriitorul Terence Winter, autorul scenariului pentru "Boardwalk Empire", cel mai recent film al regizorului american, informează revista Elle. Acțiunea acestui serial, al cărui nume nu a fost stabilit încă, se va petrece la New York, la sfârșitul anilor '70. Personajul principal va fi Richie Finestra (jucat de Bobby Cannavale), producător de muzică în căutare de noi talente în plină perioadă disco și punk. Din distribuție vor mai face parte Olivia Wildcare, care va interpreta rolul soției lui Richie Finestra, și James Jagger, fiul celebrului cântăreț de la Rolling Stones. Serialul va fi difuzat în cursul anului 2015. Mick Jagger, foarte entuziasmat de ideea acestui proiect, a postat deja pe Twitter o fotografie de la filmarea episodului pilot care avut loc "undeva în Long Island", în luna iulie din acest an. Martin Scorsese și muzicianul în vârstă de 71 de ani se cunosc de multă vreme. În 2006, regizorul Martin Scorsese, amator de muzică rock, împreună cu fanii Rolling Stones a filmat grupul britanic cu ocazia concertelor de la Beacon Theater din New York, aceste filmări stând la baza documentarului "Shine a Light", lansat în 2008, amintește revista Elle.