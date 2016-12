Martin Sheen şi Emilio Estevez scriu un volum de memorii

Martin Sheen şi fiul său Emilio Estevez scriu împreună un volum de memorii, intitulat ”Along the Way”, care urmează să fie publicat în 2012. Volumul acesta va celebra legătura profundă dintre cei doi actori. ”Sunt foarte încântat să lucrez la acest proiect unic alături de tatăl meu. Suntem amândoi părinţi de băieţi... vecini şi activişti”, a declarat Emilio Estevez, în vârstă de 48 de ani. Cei doi au colaborat recent la pelicula ”The Way”, regizată de Estevez, unde Martin Sheen a jucat rolul tatălui personajului interpretat de fiul său. Cartea va oferi detalii calde din viaţa şi din relaţia celor doi actori şi va vorbi despre căutarea individuală a destinului.

Martin Sheen, pe numele real Ramón Gerardo Antonio Estévez, în vârstă de 70 de ani, a avut succes în filme precum ”Apocalypse Now”, ”Catch Me if You Can / Prinde-mă dacă poţi”, ”Departed / Cârtiţa” sau ”Wall Street”, dar şi în serialul ”The West Wing / Viaţa la Casa Albă”, pentru care a primit un Glob de Aur şi un Screen Actors Guild Award. A câştigat, printre altele, două premii Daytime Emmy pentru rolurile din ”CBS Schoolbreak Special” în 1984 şi din ”Insight”, un premiu Emmy pentru rolul din ”Murphy Brown”. Suporter al cauzelor liberale, Martin Sheen a fost arestat de mai mult de 60 de ori pentru proteste publice. Este tatăl actorilor Emilio Estevez, Ramón Estevez, Carlos Irwin Estevez, cunoscut sub numele de Charlie Sheen şi Renée Estevez şi este fratele actorului Joe Estevez.

Printre filmele în care a jucat Emilio Estevez se numără serialul ”The West Wing / Viaţa la Casa Albă” şi lungmetrajele ”Mission: Impossible / Misiune: Imposibilă” (1996), ”The War at Home / Frontul de acasă” din 1996, ”Men at Work / Gunoierii” şi ”Young Guns II / Proscrişii” din 1990. A primit, printre altele, un premiu la Hollywood Film Festival şi un Biografilm Award, la Festivalul de la Veneţia, pentru rolul din ”Bobby”, în 2006.