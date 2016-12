Martin Stoev este optimist

Noul antrenor principal al formaţiei masculine de volei CVM Tomis Constanţa, bulgarul Martin Stoev, a pornit la drum conştient de faptul că va avea mult de lucru, în condiţiile în care obiectivele echipei constănţene sunt, ca în fiecare an, câştigarea campionatului şi Cupei României, dar şi un parcurs cât mai lung în Cupa Challenge. În plus, lotul de jucători este mult schimbat faţă de sezonul trecut, astfel că omogenizarea trebuie făcută într-un interval de timp relativ scurt, în condiţiile în care abia de pe 5 septembrie va avea tot lotul de 12 jucători la dispoziţie. „Am văzut mai multe casete cu meciuri din sezonul trecut, iar împreună cu preşedintele Sorin Strutinsky am stabilit că vom avea mult de lucru în condiţiile în care lotul este aproape nou. Dar cred că toate echipele sunt în aceeaşi situaţie. Ne aşteaptă o perioadă de pregătire care va fi dificilă, deoarece trebuie să alcătuiesc o echipă, iar noi vom fi în efectiv complet abia după 5 septembrie“, a spus Stoev. Tehnicianul bulgar în vârstă de 40 de ani, fost antrenor principal al naţionalei Bulgariei în perioada 2005-2008, are încredere în jucători, declarând că fiecare component al lotului va avea şansa să evolueze în sezonul viitor: „Lotul este unul echilibrat. Avem doi jucători de atac extrem de valoroşi, extrema Stoykov şi universalul Maiyo, doi coordonatori de joc şi trei centri foarte buni. Dar un campionat nu se câştigă în numai şase jucători, astfel că fiecare voleibalist din lot va juca“.