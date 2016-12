Martin Stoev, mulţumit de evoluţia Tomisului la Zalău

CVM Tomis Constanţa a înregistrat duminică, la Zalău, prima înfrângere în acest campionat al Diviziei A1 la volei masculin, după şase victorii consecutive. Remat s-a impus cu scorul de 3:1 (25:16, 16:25, 25:18, 28:26), însă înfrângerea nu l-a deranjat foarte mult pe antrenorul principal al formaţiei constănţene, Martin Stoev. „A fost un meci de un nivel destul de bun, în care ambele echipe au avut evoluţii oscilante. La finalul setului 4, cred că nici norocul nu a fost de partea noastră. A fost o minge care a trecut pe deasupra antenei, iar arbitrul nu a văzut acest lucru. În mod normal, în asemenea situaţii se acordă aut. Însă eu cred că, în ciuda tuturor problemelor pe care le-am avut de la startul campionatului - cu pregătiri începute destul de târziu, jucători accidentaţi, probleme familiale -, echipa a evoluat de o manieră pozitivă, a reacţionat bine şi a fost foarte aproape să trimită meciul în set decisiv. Am avut trei mingi de set: a fost punctul de care am vorbit mai devreme, dar a fost şi o altă fază în care balonul a fost plasat de adversari şi la care Maiyo, foarte aproape, nu a ajuns. Eu cred că, după ce lotul va fi întărit cu doi jucători de zona 4, post la care nu avem opţiuni pe banca de rezerve, echipa noastră va deveni mai puternică. În concluzie, sunt mulţumit de ce am văzut la Zalău, de evoluţia jucătorilor mei”, a declarat Stoev.

Remat Zalău, câştigătoarea ultimelor două ediţii ale campionatului intern, are şapte victorii în şapte etape şi punctaj maxim în clasament. „Cred că viitorul meci contra Rematului va fi cu totul altfel. Zalăul a jucat ce ne aşteptam să joace, nu ne-a surprins cu nimic, pentru că o văzusem în mai multe rânduri. Remat este o echipă bună pentru România, cu siguranţă, iar dacă la noi nu vor apărea probleme neaşteptate, cum ar fi alte accidentări, ne vom bate cu ei în finala campionatului”, a mai spus Stoev.

Sâmbătă, în etapa a 8-a a Diviziei A1 la volei masculin, CVM Tomis Constanţa va juca pe teren propriu cu Unirea Dej. Meciul va avea loc în Sala Sporturilor, cu începere de la ora 17.00, şi va fi transmis în direct de Neptun TV.