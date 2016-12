Mărţişoare pentru femeile din centrele DGASPC

Tradiţia românească spune că de 1 Martie o femeie trebuie să primească flori şi mărţişoare din partea bărbaţilor. Unul dintre directorii care respectă acest obicei vechi este şi directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), Petre Dinică. El mărturiseşte că în fiecare an se gândeşte la angajatele instituţiei pe care o conduce şi le oferă, personal, simboluri ale primăverii. „Aproape în fiecare an am oferit mărţişoare sau o floare tuturor colegelor din Direcţie. Nu este un lucru uşor de realizat pentru că sunt multe femei. Avem 1.000 de angajaţi care lucrează în subordionea DGASPC, din care aprox. jumătate sunt femei”, a declarat Dinică.

DONAŢIE DE 1.000 DE MĂRŢIŞOARE În acest an, în sprijinul său a venit şi o doamnă din Năvodari cu suflet mare care s-a gândit să doneze instituţiei 1.000 de mărţişoare, pentru a aduce bucurii pe chipul femeilor care lucrează în centrele de plasament, dar şi fetelor care sunt găzduite de centrele de plasament aflate în subordinea Direcţiei. „Femeia nu a vrut publicitate, ci doar să aducă zâmbete pe chipul doamnelor şi domnişoarelor din centrele noastre”, a adăugat directorul. Prin intermediul ziarului nostru, Petre Dinică a vrut să-i mulţumească femeii din Năvodari şi să o asigure că micile simboluri al primăverii au ajuns acolo unde trebuie. Unul din centrele unde directorul DGASPC a ajuns, ieri, a fost Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzi. Acolo, aprox. 15 doamne şi domnişoare au fost luate prin surprindere de şeful Direcţiei pentru că nu erau anunţate că primesc mărţişoare. „E un gest nobil, ca pentru prima zi de primăvară. Profit de gestul şefului nostru şi le doresc colegelor mele o primăvară frumoasă şi lipsită de griji”, a declarat şeful Adăpostului, Mirela Boloş.