Mărţişoare şi flori pentru vîrstnice şi pentru mame

Reprezentantele Organizaţiei Judeţene de Femei a PSD Constanţa au ajuns, ieri, ca în fiecare an, la semenele lor aflate în Căminul pentru Persoane Vîrstnice din zona Faleză Nord, din Constanţa, pentru a le aduce, ca în fiecare an, cîte un semn al aprecierii. “Viaţa, arta, chiar şi energia se declină la feminin. Ambiţioase, dinamice, cu plăcerea muncii, emotive şi eficace, femeile fac ca intervenţia lor să fie mai intuitivă, mai psihologică, benefică întregii omeniri. Din dorinţa de a oferi dragostea şi aprecierile binemeritate doamnelor şi domnişoarelor care nu mai au puterea de a se bucura de primăvară, am fost alături de aceste minunate femei, în speranţa că le vom aduce un strop de primăvară, de speranţă şi iubire în suflete, prin oferirea de daruri, dar, nu în ultimul rînd, asigurîndu-le că vom fi mereu aproape de ele“, a declarat preşedintele social democratelor din Constanţa, Mariana Gîju. “Este un gest minunat de care avem parte în fiecare an din parte doamnei Mariana Gîju. Anul acesta am pregătiti şi noi cîte un mărţişor pentru toate doamnele care au participat la această acţiune“, a spus Florica Bogdan, de 72 de ani, care i-a înmînat Marianei Gîju o felicitare confecţionată chiar de ea, pe post de mărţişor. De asemenea, reprezentantele PSD au avut cadouri şi pentru angajatele din acest centru. Tot ieri, au fost sărbătorite de femeile PSD şi mamele care, în aceste zile, se află în Maternitatea Spitalului Judeţean Constanţa, “privilegiate fiind de minunea pe care doar o femeie o poate înfăptui, aceea de a da viaţă“. Totodată, femeile din PSD vor sărbători împreună Ziua Femeii, într-un cadru festiv, la restaurantul \"Aurora\" din staţiunea Mamaia, astăzi, începînd cu ora 13:00. Petrecerea va fi susţinută de o orchestră ce va asigura buna dispoziţie, alături de dansul modern şi dansul sportiv. De asemenea, pe 8 martie, 250 de doamne şi domnişoare din Cumpăna au fost invitate să sărbătorească “Ziua Femeii“ împreună cu edilul comunei la Casa de Cultură din localitate.