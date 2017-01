"Sistem" se numără printre trupele care fac senzaţie la fiecare concert susţinut, bucurîndu-se de o apreciere deosebită din partea publicului. Nici concertul pe care componenţii trupei l-au susţinut susţinut pe 1 martie, în clubul constănţean "Crush", nu a fost altfel, "Sistem" prezentînd un recital plin de culoare, sunete şi... flăcări, special pentru doamnele şi domnişoarele de la malul mării.

Deşi concertul a început tîrziu în noapte, fanii trupei au venit în număr mare, aşteptînd cu nerăbdare şi interes ca preferaţii lor să îşi facă apariţia. La cîteva minute după ora 1.00, trupa "Sistem" şi-a început recitalul în forţă, aşa cum era de aşteptat. Percuţioniştii au incendiat atmosfera... la propriu, muzica de calitate fiind “condimentată“ cu scîntei, mişcări acrobatice, confetti şi... un sunet de excepţie. Zoli, liderul trupei, şi Flo, constănţeanul formaţiei, au dialogat în permanenţă cu publicul, oferind un show interactiv de senzaţie. După prima piesă, toţi cei prezenţi au renunţat la inhibiţii, dansînd şi cîntînd alături de artişti. Piese ca "Senzaţii", "Emoţii", "Let Me Try" şi "Never" au ridicat în picioare şi ultimele persoane rămase pe scaune. Flăcări, scîntei, mişcare, sunet, jocuri de lumini au fost doar cîteva dintre "ingredientele" super-show-ului oferit de "Sistem".

Zoli & co. şi-au încheiat reprezentaţia cu ultimul extras pe single, piesa "Soare", inclusă pe albumul "SistemPo", care a adus un alt val de aplauze, încă de la primele acorduri ale melodiei. Timp de aprox. 40 de minute, cît a durat recitalul, publicul constănţean prezent la eveniment a fost alături de componenţii trupei, aplaudînd frenetic în momentul în care a fost prezentat Flo, constănţeanul din "Sistem". "Mă bucur că am ocazia să revin la Constanţa, măcar de cîteva ori pe an, cînd avem de susţinut concerte aici. Este extraordinar!", a mărturisit Flo. "Publicul din această seară a fost extraordinar. Mulţumim publicului din întreaga ţară, care, dacă nu ar fi existat şi nu ne-ar fi susţinut, nu am fi ajuns niciodată aici, nu am fi cunoscut succesul pe care îl avem astăzi", a subliniat Zoli.

Concertul susţinut, joi, de formaţia “Sistem” la Constanţa, face parte dintr-un turneu naţional, care a debutat la Sibiu şi va continua cu Iaşi (9 martie), Cluj-Napoca (16 martie) şi Piteşti (23 martie). "Este primul turneu din 2007, în care pornim cu forţe proaspete şi cu mare chef de cîntat", au declarat cei de la “Sistem“.