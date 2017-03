Zilele trecute, Colegiul Național de Arte ”Regina Maria” a derulat, la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Maria Montessori” din Constanța, activitatea: “Mărțișorul dulce”, în cadrul Strategiei Naționale pentru Acțiune Comunitară (SNAC). Scopul activității a fost desfășurarea de către elevii voluntari ai Colegiului a unor activități de muzică pentru copiii de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Delfinul”. Coordonatorii activității sunt: prof. psiholog Stroia Daniela, prof. Barbu Simona, prof. Enescu Mihaela. Profesorii colaboratori sunt: Popescu Alexandra, Coman Laura, Leonte Alina, Vărăşteanu Carmen Mihaela, Dorobanțiu Victoria, Apostolache Anca, Apostolache Georgian, Rîcă Ioana. Elevii voluntari implicați direct în această activitate au fost din clasa a XI-a B - arte plastice, care au selectat și pregătit jocurile pentru copii. Elevii claselor a II-a B, a III-a A, a IV-a B și a IX-a A au donat dulciuri și au oferit mărțisoare. Beneficiarii au fost elevi cu deficiențe de învățare moderate din patru clase de ciclu primar și gimnazial ale Centrului Școlar de Educație Incluzivă “Maria Montessori”. La finalul activității, elevele voluntare implicate au spus: ”Copiii erau foarte diferiți, aveau reacții diferite. Comportamentul lor era altfel decât al copiilor de vârsta lor cu care eu sunt obișnuită. Mi-am dat seama că trebuie să fiu recunoscătoare pentru ceea ce sunt și ceea ce am: mă bucur că am putut să le ofer un mărțișor, dulciuri, dar mai ales câteva momente de neuitat” - G.O. - clasa a XI-a. ”Copiii s-au bucurat de tot ce le-am pregătit, sunt mulțumită că am fost acolo, alături de ei” - L.T., clasa a XI-a. ”Mi-a plăcut mult că ne-au îmbrățișat, au fost deschiși, ne-au reținut numele. Erau fericiți cu toții, le-a plăcut să fie cu noi” - C.D.- clasa a XI-a.