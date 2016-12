Martor în dosarul ANRP: Raport de expertiză, întocmit cu ajutorul avocatului Radu Pricop

08:44:18 / 10 Aprilie 2015

Trbunalul poporului

Noi suntem 4 mostenitori si avemde primit 6000 roni inca din anul 2002 cand ne-au fost acceptate dcumentele , nici pana la aceasta data nu am primit nimic Aceasta foarte mica suma nu ne-a fost acordata si alti se joaca cu milioane de euro La corespondenta noastra cu ANRP ni sa raspuns ca nu au bani la buget.Dar pentru hoti aveau mi,ioane de euro dar pentru cei cinstiti care asteta de ani de zile o suma infina de mica , care lui Cocos nu-i ajungea nici la unghia de la degetul mic nu exista bani .Ca sa fa et dreptate confiscatile toate averile la ce-i care au furat si la ce-i care au primit nelegal bani de la restituiri . Daca se lucra cinstit de mult scapa statul Roman de aceste restituiri ,dar nu sa vrut ,sa vrut imbogatire prin frauda ,pedepsiti fara mila sa se faca un tribunal al poporu.ui in acest caz ,atunci va fi dreptate,si multi ar scapa sa mai traiasca din ajutoare si statul a scapa de o povara.Cum comunisti ii condamnau pe mosieri si acesti infractori trebuiesc condamnati la fel au facut mai mult rau decat fosti mosieri