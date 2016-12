Martor în Gala Bute: Neregulă în parteneriatul FRB - firma lui Obreja?

Unul dintre martorii audiaţi în dosarul ”Gala Bute” a declarat în faţa judecătorilor că evenimentul sportiv trebuia să fie organizat de Federaţia Română de Box (FRB) şi că existau suficiente motive ca parteneriatul dintre FRB şi firma lui Obreja să fie "o neregulă".

Luni a avut loc un nou termen în dosarul Gala Bute, în care sunt judecați, între alții, Elena Udrea, fostul președinte al FRB Rudel Obreja și fostul ministru al Economiei Ion Ariton.

La acest termen a fost audiat, între alții, Laurențiu Friptu, directoral Autorității de Management al Programului Operațional Regional în perioada 2006 – 2012, care a declarat în fața magistraților Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) că evenimentul sportiv din anul 2011 trebuia să fie organizat de FRB și că parteneriatul dintre FRB și firma lui Rudel Obreja, SC Europlus Computers SRL, a fost considerat la acea vreme o neregulă.

"S-a depus o cerere de finanțare, cuprinzând mai multe activități de promovare. În speță cererea de finanțare se referea la promovarea României în plan internațional. (...) Cererea a prevăzut mai multe activități de promovare a turismului, între care și activități de promoare în cadrul galei de box. (...) Decizia de finanțare a fost modificată. Modificările au vizat fie schimbarea titulaturii beneficiarului, fie modificări cu privre la calendarul activităților. (...) Organizarea evenimentului trebuia să fie făcută de către FRB. Ulterior am aflat că a fost un parteneriat între FRB și o firmă privată. Am aflat asta în baza raportului DLAF. Procedura de verificare și autorizare a cheltuielilor prevede verificarea procedurilor de achiziție publică și concordanța între benficiarul prevăzut în cereea de finanțare și cel care este efectiv beneficiar al sumelor. Existau suficiente motive să considerăm această situație o neregulă, faptul că exista acest parteneriat între FRB și Europlus, care nu exista în cererea de finanțare", a declarat Laurențiu Friptu.

Un alt martor audiat luni, Bogdan Răileanu, care a ocupat funcția de director general al Direcției Generale de Achiziții Publice în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului în perioada 2009 – 2012, a declarat că Rudel Obreja le-a spus reprezentanților Ministerului că dorește să le vândă pachetul de publicitate cu patru milioane de euro, fără a preciza ce promovează și că relațiile dintre angajații Ministerului și Rudel Obreja erau tensionate.

"Atribuțiile mele în legătură cu contractul din 24 iunie 2011 au început din momentul în care am avizat referatul de necesitate și până la semnarea contractului și publicarea anunțului de atribuire în SEAP. Anterior semnării referatului am participat la ședințe la care se dezbăteau propuneri venite din partea directorilor direcțiilor de specialitate. În cazul de față veneau de la Direcția Generală Turistică. (...) Propunerile vizau mai multe evenimente legate de promovare, nu doar Gala Bute. Cred că la una din ședințe a participat și Rudel Obreja. Acesta spunea că vrea să vândă pachetul de publicitate către MDRT cu 4 milioane de euro, fără să detalieze ce se promovează, eventual publicitate pe TV și panouri etc. Poziția MDRT a fost fermă, atâta vreme cât nu ne poate furniza o împărțire pe categorii de publicitate cu împărțirea pe cheltuieli, renunțăm la proiectul de promovare a României. I s-a sugerat să apeleze la o societate specializată în astfel de servicii. Mențin declarația de la urmărirea penală, Rudel Obreja nu a fost receptiv, spunând că este suficientă alăturarea imaginii României cu a campionului Lucian Bute. La momentul respectiv, Rudel Obreja spunea că are un pachet de promovare așa că nu trebuie să detalieze fiecare categorie de publicitate. Îmi aduc aminte de o singură ședință la carea fost prezent Rudel Obreja 10-15 minute. După ce am avizat, Elena Lupu a întocmit o notă justificativă, fiindu-mi înaintat și referatul de oportunitate. S-a stabilit valoarea estimată și criteriile de calificare și alegerea procedurii. Am solictat Direcției Turistice pentru întocmirea notei justificative privind alegerea procedurii să ne confirme dacă exista exclusivitate pentru eveniment pentru vânzarea pachetului de publicitate. Am primit o copie a unei adrese în care se menționa de către FRB că există o societate care deține exclusivitate asupra vânzării pachetului de promovare și publiciate în cadrul galei. La acel moment,acest aspect era suficient pentru alegerea procedurii, urmând ca pentru procedura efectivă să aducă documentele în original. Numele societății care avea exclusivitate era menționat în adresa FRB. (...) S-a verificat dacă societatea avea în obiectul de activitate prestarea de servicii de publicitate.Am verificat documentele după care de la Turism au verificat conformitatea ofertei cu fișa tehnică. A urmat negocierea contractului, care a fost destul de dură, de la 2,3 milioane de euro fără TVA până la 1,9 milioane de euro fără TVA. Discuțiile au fost destul de aprinse. Am mai oferit drepturi TV în valoare de 100 de mii de euro și încă niște avantaje, dar nu îmi amintesc ce. (...) Cred că secretarul general Nastasia Gheorghe a aprobat toată documentația legată de încheierea contractului în calitate de ordonator principal de credite. Din discuțiile cu angajații din MDRT, aceștia se plângeau că Rudel Obreja nu comunică. Atâta vreme cât FRB a atribuit dreptul exclusiv de organizare și vânzarea pachetelor de promovare și publicitate către o societate, consider că erau întrunite condițiile pentru încheierea contractului. (...) Mențin declarațiile de la urmărirea penală, când am spus că Rudel Obreja a declarat la ședință că drepturile de exclusivitate sunt pentru o societate din Canada", a declarat Bogdan Răileanu.

La termenul de luni au fost audiați patru martori: Ingrid Luciana Mocanu, directoral Direcției de Avizare Acte Normative, Carmen Moraru, director adjunct al Direcției Generale de Coordonare a Activității în Teritoriu, Gabriel Laurențiu Friptu, directorul Autorității de Management al Programului Operațional Regional în perioada 2006 – 2012 și Ionuț Bogdan Răileanu, director general la Direcția Generală de Achiziții Publice (2009 – 2012).

Totodată, avocatul Elenei Udrea și cel al lui Rudel Obreja au formulat cereri de revocare a măsurii controlului judiciar pentru cei doi inculpați,pentru care instanța a rămas în pronunțare.

Următorul termen a fost stabilit pentru data de 18 ianuarie 2017, când vor fi audiați martorii Inocențiu Voinea, Elena Bostănescu, Dorin Cocoș, Iurie Ceban și Gabriela Sucioaia.

La data de 21aprilie 2015, Elena Udrea a fost trimisă în judecată în dosarul "Gala Bute", în care este acuzată de abuz în serviciu în legătură cu organizarea evenimentului omonim de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi respectiv de luare de mită în legătură cu finanţarea de către acelaşi minister a mai multor contracte.

Alături de Udrea, au fost trimişi în judecată fostul ministru Ion Ariton, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box Rudel Obreja, Tudor Breazu, fostul consilier al Elenei Udrea, Ştefan Lungu, fostul secretar general în MDRT Gheorghe Nastasia, fostul director al Companiei Naţionale de Investiţii Ana Maria Topoliceanu şi Dragoş Botoroag.