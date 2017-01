Martor surpriză în dosarul Mineriadei: Victor Ciorbea

Victor Ciorbea, Avocatul Poporului, a ajuns marți la Parchetul General, unde a fost citat de procurorii militari în calitate de martor în dosarul Mineriadei. "Am venit la Parchetul Militar pentru a da o declarație în dosarul Mineriada. (...) După 27 de ani e greu să îți amintești mare lucru. Am fost surprins, șocat, ca orice om care a văzut acele momente. În rest, rămâne să discut cu domnul procuror militar, să vedem exact ce mă întreabă și să răspund cât mai sincer, cât mai deschis și fără niciun fel de rețineri. Nu am avut nicio implicare la acea vreme, de aceea sunt curios", a declarat Victor Ciorbea.

Fostul preşedinte al României, Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, Gelu Voican-Voiculescu, Virgil Măgureanu şi alte persoane au fost inculpate în dosarul Mineriadei din 1990, au anunţat procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe 23 decembrie. Procurorii militari susţin că există probe potrivit cărora aceştia ar fi organizat şi coordonat direct atacul împotriva populaţiei civile, ceea ce ar fi dus la uciderea prin împuşcare a patru oameni, rănirea prin împuşcare a trei, vătămare integrităţii fizice şi psihice a 1.269 de oameni şi privarea de libertate a alţi 1.242.