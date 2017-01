Martori ai interlopilor, acuzaţi de declaraţii mincinoase

Un proces al interlopilor constănţeni, care se judecă pe rolul Judecătoriei Constanţa, a debutat ieri cu audierea inculpaţilor, a părţii vătămate şi a martorilor citaţi. Este vorba despre dosarul în care Lucian Călimărea, Rareş Gheorghe Răducanu şi Vasilică Coşman sînt acuzaţi de comiterea infracţiunii de loviri şi alte violenţe. Conform actului de inculpare, în noaptea de 24/25 noiembrie 2007, în timp ce se aflau în Clubul „Crush”, din Constanţa, pe fondul unor discuţii în contradictoriu, cei trei l-au agresat pe Marius Leţea, provocîndu-i vătămări ce au necesitat pentru vindecare un număr de 8-9 zile de îngrijiri medicale. Ancheta procurorilor a fost finalizată după un an, însă martorii prezenţi ieri în faţa instanţei au demonstrat că dosarul a fost întocmit mai mult pe baza declaraţiei lui Marius Leţea, care nu a fost susţinută de martorii oculari. Acesta s-a constituit parte civilă în proces cu suma de 20.000 lei, din care 16.000 de lei pentru plata operaţiei la ochi, întrucît în urma bătăii i s-a deplasat globul ocular. Primul chemat la bară a fost Rareş Gheorghe Răducanu, care a povestit cum a decurs incidentul din seara respectivă, luînd toată vina asupra lui. „Leţea m-a înjurat pe mine şi pe prietenii mei, de aceea ne-am împins, ne-am bătut şi ne-am trîntit la pămînt. Coşman a venit să ne despartă, el nu a fost implicat în scandal. Nici pe Călimărea nu l-am văzut în zonă în momentul în care mă băteam cu Leţea. Cred că Marius Leţea dă dovadă de rea-credinţă şi i-a băgat pe Călimărea şi Coşman în acest scandal întrucît ştia că există o stare conflictuală între ei şi Cristel!”, a declarat Răducanu. Vasilică Coşman a repetat că el nu a făcut altceva decît să îi despartă pe cei doi care se băteau, iar Lucian Călimărea a susţinut că nici nu a văzut incidentul şi „cînd am auzit de bătaie, m-am ridicat de la masă să plec”. Marius Leţea a povestit instanţei că a mers la toaletă, moment în care a fost atacat de Călimărea şi alte şase persoane, i s-a pus cuţitul la gît, dar a reuşit să se strecoare şi să fugă. „Pe trepte am fost ajuns din urmă de Coşman, care mi-a tras un pumn în nas!”, a mai spus Leţea.

Nimeni nu a văzut nimic

A urmat audierea a şase martori, care nu au lămurit mai deloc situaţia. Declaraţiile lor au fost contradictorii, nu s-au potrivit deloc cu ceea ce au spus la Poliţie a doua zi după incident, motiv pentru care procurorul de şedinţă a cerut instanţei să înainteze spre Parchet mărturiile a trei dintre ei în vederea cercetării acestora pentru mărturie mincinoasă. Andrei Vitenco şi Marius Cristinel Dicu, agenţi de pază la disco „Crush”, au povestit că nu au văzut nici o bătaie, ci o simplă îmbrînceală între clienţii discotecii, pe care au potolit-o imediat. Ambii l-au indicat pe Vasilică Coşman ca fiind prezent în discotecă în seara respectivă, iar pe Călimărea, Răducanu şi Leţea au spus că nu i-au văzut acolo. Cristinel Axente a înveselit puţin atmosfera cu declaraţia lui: „Eu nu mai ştiu ce am făcut acum o săptămînă, dar cum să mai ştiu ce a fost în 2007? Nu ştiu de la ce a pornit incidentul, am văzut doar că Răducanu s-a certat cu cineva şi atît!” Instanţa a audiat-o şi pe fosta prietenă a lui Marius Leţea, Adriana Grosu. „L-am văzut pe prietenul meu plin de sînge, el mi-a zis că cei trei l-au lovit şi eu l-am crezut, personal nu am observat nici o bătaie, doar o îmbulzeală pe drumul care duce la toaletă!”, a susţinut fata. Gheorghe Zbenghea nu a menţinut declaraţia de la Poliţie, în care a afirmat că Leţea a fost bătut de Călimărea şi Coşman şi a spus instanţei că nu poate explica de ce a zis aşa ceva.