Martori care declară din... ziare

Patru martori au fost audiaţi, ieri, de Judecătoria Constanţa, în procesul interlopilor „spanioli”, Stilla Sarafu, Lucian Călimărea, Florin Sârbu şi Angel Lucian Starton, în care sunt acuzaţi de ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice şi vătămare corporală. Primul care a venit în faţa instanţei a fost Marius Leţea, a cărui declaraţie nu a lămurit deloc situaţia. „Gabriel Sebastian Gheorghiu, fratele lui Cristel, mi-a povestit că a fost bătut de Sarafu. L-am văzut a doua zi după incident şi avea piciorul în ghips şi faţa vânătă. Eu personal nu am văzut nimic, ştiu ce s-a întâmplat numai din auzite!”, a spus Marius Leţea. Susţinerile celorlalţi trei martori au fost pline de haz şi au stârnit râsul tuturor. „Nu pot să acuz pe nimeni pentru că nu am fost de faţă la incident, tot ce ştiu am aflat din presă, am citit în ziare, că nu am mai vorbit de mulţi ani cu niciunul dintre cei implicaţi în acest dosar!”, a precizat Florin Moroşanu. Aceeaşi declaraţie a dat-o şi Eldis Nasurla, care a afirmat că fratele lui Cristel i-a povestit ce s-a petrecut la Delfinariu şi la Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală (SOTRM) din Eforie Sud. Instanţa a mai audiat şi un martor de meserie, George Daniel Stănescu, voluntar în cadrul Brigăzii Poliţiei Rutiere, care asistă de obicei la încheierea proceselor verbale de către anchetatori. El nu a văzut nimic şi nici nu îi cunoaşte pe interlopii constănţeni. Cu alte cuvinte, toţi martorii propuşi de procurori în acuzare nu au văzut nimic, doar au aflat din ziare cine cu cine s-a bătut şi unde. Potrivit anchetatorilor, Sârbu, Călimărea şi Sarafu au fost protagoniştii unor scene sângeroase consumate în plină stradă la Constanţa, dar şi pe holul unei unităţi sanitare din Eforie, în vara anului 2008. Primul scandal a izbucnit pe 16 august 2008, în Constanţa, în intersecţia de la Delfinariu, când Gabriel Sebastian Gheorghiu, de 27 de ani, fratele lui Cristian Gheorghiu, zis „Cristel”, membru important al clanului fraţilor Vasea, a fost bătut şi lovit cu o toporişcă în tibia piciorului drept. Maşina lui a fost blocată în trafic de un Audi A6, condus de Ionuţ Vanghelici, de 29 de ani, şi de un Range Rover din care a coborât Stila Sarafu, ambii din clanul rival „Spaniolul”. După ce Sarafu i-a venit de hac lui Gheorghiu, membrii clanului „Spaniolul” s-au făcut nevăzuţi. Fratele lui „Cristel” a ajuns în Urgenţa Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, de unde a fost transferat, ulterior, la Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală (SOTRM) din Eforie Sud. Tot pe 16 august 2008, la interval de câteva ore, scandalul a continuat pe holurile unităţii sanitare din Eforie, când alţi trei membri ai clanului „Spaniolul”, Florin Sârbu, Angel Lucian Straton şi Lucian Călimărea, l-au atacat pe cumnatul lui Gheorghiu, venit să-şi viziteze ruda imobilizată la pat. Victima membrilor clanului „Spaniolul”, Daniel Aurel Gurgu, de 30 de ani, a fost tăiat cu cuţitul pe faţă. Acesta a ajuns la spital, unde a rămas peste noapte sub supraveghere medicală. În ziua următoare, el s-a prezentat la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa şi a depus o plângere împotriva agresorilor.