Martori sub acoperire în procesul interlopilor „spanioli”

Judecătoria Constanţa a audiat, ieri, doi martori sub acoperire în procesul în care Florin Sârbu, Stila Sarafu, Lucian Călimărea şi Angel Lucian Straton sunt judecaţi pentru comiterea infracţiunilor de vătămare corporală gravă, ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Martorii au declarat, prin sistemul audio-video al instanţei, că treceau întâmplător prin zona Delfinariu în seara în care Sârbu, Sarafu şi Călimărea l-au bătut pe Gabriel Sebastian Gheorghiu, de 27 de ani, fratele lui Cristian Gheorghiu, zis „Cristel”, membru al clanului fraţilor Vasea. Unul dintre martori, o femeie, a afirmat că bătaia a început în momentul în care şoferul din Volvo (n.r. Gheorghiu) a coborât din maşină, s-a dus direct la autoturismul Jeep (n.r.- în care se afla Sarafu) şi a încercat să dea cu pumnul în geam. „În acea clipă, şoferul din Jeep a coborât şi s-au fugărit în jurul maşinilor. Au mai apărut alte două persoane şi am văzut cum unul dintre ei era lovit de ceilalţi. La un moment dat, cel bătut a început să se târască spre maşina din care coborâse. Am observat că avea o rană la picior şi îi curgea sânge. Nu am mai stat să văd ce se întâmplă mai departe, şi nu am aşteptat sosirea Poliţiei sau ambulanţei”, a declarat martora. Ea a adăugat că se adunase multă lume la locul incidentului, însă nimeni nu a intervenit pentru a aplana conflictul. „Stăteau toţi pe margine şi admirau bătaia. Eu m-am speriat foarte tare de violenţa cu care se loveau”, a încheiat martora. Aceeaşi declaraţie a dat-o şi al doilea martor, care s-a nimerit în zona Delfinariu, în seara conflictului. Deşi procurorii au mai propus spre audiere alţi doi martori care au vrut să îşi păstreze secretă identitatea, aceştia sunt de negăsit. Instanţa a pus în vedere Parchetului să îi caute în continuare pe martorii sub acoperire pentru a încheia acest proces care se află de multă vreme pe rol.

RĂFUIELI SÂNGEROASE Potrivit anchetatorilor, Sârbu,Călimărea şi Sarafu au fost protagoniştii unor scene sângeroase consumate în plină stradă la Constanţa, dar şi pe holul unei unităţi sanitare din Eforie, în vara anului 2008. Primul scandal a izbucnit pe 16 august, în Constanţa, în intersecţia de la Delfinariu, când Gabriel Sebastian Gheorghiu a fost bătut şi lovit cu o toporişcă în tibia piciorului drept. Maşina lui a fost blocată în trafic de un Audi A6, condus de Ionuţ Vanghelici, de 29 de ani, şi de un Range Rover din care a coborât Stila Sarafu, ambii din clanul rival „Spaniolul”. După ce Sarafu i-a venit de hac lui Gheorghiu, membrii clanului „Spaniolul” s-au făcut nevăzuţi. Fratele lui „Cristel” a ajuns în Urgenţa Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, de unde a fost transferat, ulterior, la Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală (SOTRM) din Eforie Sud. Tot pe 16 august, la interval de câteva ore, scandalul a continuat pe holurile unităţii sanitare din Eforie, când alţi trei membri ai clanului „Spaniolul”, Florin Sârbu, de 30 de ani, zis “Ţo”, Angel Lucian Straton, de 36 de ani, şi Lucian Călimărea, de 31 de ani, l-au atacat pe cumnatul lui Gheorghiu, venit să-şi viziteze ruda imobilizată la pat. Victima membrilor clanului „Spaniolul”, Daniel Aurel Gurgu, de 30 de ani, a fost tăiat cu cuţitul pe faţă. Acesta a ajuns la spital, unde a rămas peste noapte sub supraveghere medicală. În ziua următoare, el s-a prezentat la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa şi a depus o plângere împotriva agresorilor.