Martorii apărării lui Constantinescu, audiați după cinci luni

Magistrații Tribunalului Constanța care judecă procesul în care președintele ales al Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, este acuzat de subfinanțarea Centrului Militar Zonal (CMZ) au ascultat ieri, pentru prima dată de la începerea procesului, martorii chemați pentru audiere de apărare. Asta după cinci luni de când avocatul apărării, Marius Mocanu, a cerut acest lucru, conform declarațiilor lui Constantinescu de ieri. Așa se face că ambii vicepreședinți ai CJC - Cristinel Dragomir și Cristian Darie -, secretarul județului, Mariana Belu, și fostul director general al Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică din cadrul CJC Ionuț Țițimeaua au dat lămuriri cu privire la modul în care a ajuns să fie votat proiectul de hotărâre prin care autoritatea județeană urma să acorde o parte din spațiul excedentar al CMZ Direcţiei Judeţene a Arhivelor Statului (DJAS) Constanţa. „La acea vreme am primit o solicitare din partea Arhivelor, care ne spuneau că nu au un spațiu propice pentru depozitarea documentelor și că au nevoie de așa ceva cât mai repede. Am inventariat domeniul public al județului și am găsit că cel mai bun spațiu care ar putea fi folosit pentru depozitarea arhivelor DJAS era parte din clădirea CMZ“, a declarat vicepreședintele CJC Cristian Darie. După ce s-a lămurit și acest aspect, vicepreședintele cu atribuții de președinte al CJC, Cristinel Dragomir, a explicat instanței că nu a fost luată nicio decizie privind întocmirea unui proiect de hotărâre înainte de a se verifica dacă imobilul CMZ se preta pentru depozitarea arhivelor. El a infirmat și acuzațiile legate de luarea deciziilor privind CMZ fără consultarea reprezentanților acestei instituții. „Eu am inspectat clădirea împreună cu comandantul CMZ Constanţa, cdor. dr. ing. Andrei Murineanu. El mi-a spus că este de acord cu propunerea noastră, doar că decizia nu-i aparține lui, ci reprezentanților Ministerului Apărării Naționale“, a declarat Dragomir. Ce s-a întâmplat ulterior nu se știe. Singura certitudine este că s-a ajuns în situația în care șeful CJC se află sub control judiciar, fiind cercetat și acuzat pentru că ar fi încercat să șunteze activitatea CMZ. După lămuririle date de reprezentanții CJC, apărarea a cerut măsuri preventive mai puțin severe în ce-l privește pe liderul ales al Consiliului Județean. Practic, avocații au cerut ridicarea interdicției impuse lui Constantinescu privind exercitarea funcției de președinte al CJC și a interdicției de a lua legătura cu funcționarii CJC și cu aleșii județeni care au legătură cu acest dosar. „Având în vedere că martorii solicitați de noi au fost audiați, nu mai există motive pentru care să se mențină aceste interdicții“, a declarat Mocanu. Instanța a amânat pentru astăzi pronunțarea în privința solicitării apărării.