Martorul cheie din dosarul Bamburic, reaudiat

• JUDECĂTOR SCOS DIN MINŢI • Timp de trei ore, magistraţii Curţii de Apel Constanţa l-au audiat, ieri, pe Liviu Cristian Toager, complicele gălăţenilor care au încercat, în ianuarie 2008, să îl omoare pe omul de afaceri constănţean Liviu Bamburic. Iniţial, Toager a fost acuzat că a participat la tentativa de asasinat, însă, după ce şi-a „turnat” complicii, Daniel Dediu, Grigore Dănilă şi Dănuţ Maricel Mustaţă, procurorii l-au transformat în martor cheie şi au hotărât neînceperea urmăririi penale împotriva lui. Declaraţia lui de ieri a fost presărată cu „nu ştiu” şi „nu îmi aduc aminte”, ceea ce a scos-o din minţi pe preşedinta completului de judecată. „Ai impresia că eşti într-un joc aici?”, l-a întrebat magistratul exasperat de declaraţia martorului. „Dediu mi-a propus să îl ajut să îl ucid pe un constănţean, nu am ştiut numele şi nici motivul pentru care îl vroia mort. M-a adus la Constanţa, mi-a dat o cagulă şi un pistol şi mi-a arătat maşina omului pe care trebuia să îl împuşc. Am crezut că e o glumă, dar Dediu era foarte serios şi nu am avut curaj să îl refuz. Am tras de timp, m-am eschivat şi Dediu m-a înlocuit cu Mustaţă. Am acceptat să merg cu Dediu, Dănilă şi Mustaţă la Constanţa, în seara asasinatului, pentru că aveam o datorie morală faţă de Dediu. Nu mi s-a propus nicio sumă de bani pentru afacerea de la Constanţa”, a afirmat Toager. El a povestit cu lux de amănunte cum a plecat de la Galaţi însoţit de cei trei, cum a aşteptat ca Dediu să îl găsească pe Bamburic şi cum acesta a fost împuşcat de nouă ori de către Mustaţă. „Dediu mi-a spus că urma să îi dea lui Mustaţă 10.000 de euro pentru a-l împuşca pe omul de afaceri de la Constanţa. Imediat după împuşcarea acestuia, ne-am urcat în maşini şi am plecat la Galaţi. Dediu mi-a zis să arunc pistolul în Dunăre, imediat cum trec de podul de la Giurgeni. Când am luat arma, am constatat că Mustaţă golise tot încărcătorul, deşi eu auzisem numai două-trei împuşcături”, a mai susţinut Toager. Pentru că au existat anumite neconcordanţe între declaraţiile date de martor la procuror, la instanţa de fond şi la Curtea de Apel, judecătorul a exclamat de mai multe ori exasperat: „Ne-aţi bulversat de tot!”.

• ATENTATUL • Reamintim că Mustaţă, suspectat că a apăsat pe trăgaci, a primit zece ani şi jumătate de detenţie, iar Dediu şi Dănilă, cei care au pus la cale atentatul comis asupra lui Bamburic, au fost condamnaţi la câte nouă ani de închisoare. Potrivit rechizitoriului, în noaptea de 17 ianuarie 2008, cei trei gălăţeni au venit la Constanţa cu o maşină şi l-au aşteptat pe omul de afaceri să ajungă acasă la prietena lui, din cartierul Tomis Nord. Anchetatorii spun că victima tentativei de omor ar fi încercat să intre în bloc pentru a se adăposti de rafala de gloanţe, însă nouă l-au nimerit în plin. Procurorii au stabilit că asasinatul a fost comandat de doi constănţeni, Dragoş Boştină şi Nicolae Purichia, parteneri de afaceri cu Bamburic, care au apelat la o grupare interlopă din Galaţi pentru a-l elimina pe Bamburic. Acesta din urmă a susţinut că s-a dorit uciderea lui din cauza unor tranzacţii cu terenuri pe care le-a făcut în zona Corbu, lângă Năvodari, cu intenţia de a înfiinţa o staţiune turistică pe malul Mării Negre. Cei trei gălăţeni l-au urmărit pe Bamburic mai multă vreme, pentru a-i cunoaşte obiceiurile, iar în noaptea de 17 ianuarie 2008, Mustaţă, Dediu şi Dănilă au trecut la atac. Transportat de urgenţă la spital, Bamburic a fost operat, medicii salvându-i viaţa. Procurorii au reuşit să dezlege misterul tentativei de omor şi să dea de urma asasinilor cu ajutorul lui Liviu Cristian Toager, care i-a denunţat.