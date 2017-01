Mărturia incredibilă a unui părinte despre greva profesorilor din Constanţa

06:19:56 / 26 Mai 2016

Lefuri

Cei care nu au iesit la protest probabil ca sint acei profesori care au materiile principale la care dau meditatii particulare si nu au nevoie de banii din salariu iar ceilalti care au iesit sint cei cu materii la care nimeni nu face meditatie. Sint de acord sa primeasca bani mai multi in functie de rezultatele pe care le obtin la sfarsitul unui an scolar cu toata clasa nu doar cu doi trei elevi ,in functie de rezultate poate asa isi vor da interesul sa ii invete si la scoala nu numai in particular.