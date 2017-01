Mărturia salvamarului erou

„Nu pot să descriu ce am simțit. Doar cei care au o meserie ca a noastră, pompierii, salvamontiștii, medicii, toți cei care se luptă să salveze vieți omenești pot trăi așa ceva... E un sentiment care te face să plângi...“! Aceasta este declarația emoționantă a lui Victor Fedul, salvamarul care luni după-amiază a smuls din ghearele morții, împreună cu medicii SMURD, un tânăr de 19 ani, care s-a înecat în stațiunea Mamaia. Salvatorul, în vârstă de 33 de ani, este din Constanța și lucrează ca instructor de înot. Bărbatul a povestit că a intervenit, alături de colegii săi, pentru a scoate din mare victima. Au găsit-o după aproape o jumătate de oră. În aceste condiții, șansele de supraviețuire erau extrem de reduse. Miracolul, însă, s-a întâmplat... „În timpul căutării, unul dintre noi l-a atins și a început să strige: „Este aici! Este aici!“. Ne-am îndreptat cu toții în acea zonă, l-am scos la mal și am pornit manevrele de resuscitare. Am început să îi fac masajul cardiac, iar cei de la SMURD s-au ocupat de ventilația plămânilor. Se vedea că sângele se pune în mișcare. Eu și cei de la SMURD am făcut pe rând resuscitarea. El avea circulație și așteptam respirația. Din fericire, a venit și acel moment...“, a povestit Victor Fedul. În momentul în care victima a început să respire, salvamarii și medicii SMURD au fost aplaudați și ovaționați de martorii care așteptau cu sufletul la gură, în jurul lor. Victor spune, însă, că și-ar dori ca oamenii să învețe ceva din aceste întâmplări dramatice, să devină mai responsabili. „Cei care aplaudau ieri acum sunt iar la plajă și se aventurează în mare, fără să se gândească preț de o clipă că își pun viețile în pericol. Din păcate, oamenii nu s-au obișnuit încă să respecte steagul arborat“, a adăugat salvamarul.

NU ȘTIAU SĂ ÎNOATE Amintim că, luni, tânărul de 19 ani, din Olt, s-a aventurat în valurile mării împreună cu doi prieteni, ambii din comuna Mihail Kogălniceanu. Nu știau să înoate... Doi dintre ei au fost scoși imediat din apă de salvamari, cel de-al treilea, însă, a fost găsit după aproape 30 de minute. El se zbate acum între viață și moarte. „Se aflau după geamandură, la câțiva metri. Era arborat steagul galben, ceea ce înseamnă că scăldatul este permis doar înotătorilor experimentați. Niciunul dintre cei trei tineri nu știa să înoate... I-am observat la timp și celor doi le-am dat imediat caiacul. Al treilea, însă, a fost luat de curenți...“, a povestit salvamarul Sebastian Mușat. Tânărul din Olt se află în continuare în stare gravă. El este internat în Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.