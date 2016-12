Mărturia unei constănţence escrocate

Fănel Dumbravă, escrocul care a câştigat importante sume de bani după ce a păcălit mai multe persoane vârstnice şi care se află acum în arest, este recidivist. Conform cazierului, el a mai avut contact cu legea penală în 1996, tot pentru înşelăciune. Dacă la momentul arestării, poliţiştii constănţeni adunaseră probe doar pentru cinci dintre înşelăciunile comise, ulterior, lista păgubiţilor s-a mărit. Conform anchetatorilor, cele cinci persoane de pe raza Secţiei 4 Poliţie Constanţa, nu sunt singurele care au căzut în plasa escrocului. Alte trei cazuri au apărut la Secţia 3 Poliţie, şi încă două la Secţia 2 Poliţie, prejudiciul total ridicându-se la 25.000 de lei. Dumbravă spune că a ales judeţul Constanţa pentru că a auzit că aici sunt pensionari cu bani... Poliţiştii deţin informaţii că Fănel Dumbravă ar fi înşelat şi persoane din alte judeţe ale ţării.

HIPNOZĂ DE LA DISTANŢĂ. Pentru a înţelege mai bine modul de operare şi cum reuşea escrocul să convingă victimele să îi trimită bani, vă relatăm povestea, devenită standard, a unei constănţence care, din nefericire, a căzut în plasa escrocului. Femeia a declarat că nici până în prezent nu înţelege cum a reuşit Dumbravă să o îmbrobodească şi crede că a fost vorba de un fel de hipnoză de la distanţă. Acum, constănţeanca zâmbeşte amar când îşi aduce aminte ce i s-a întâmplat şi consideră că i-a făcut escrocului un cadou de sărbători. Cecilia C. spune că nu va uita niciodată ziua de 30 noiembrie 2010, de Sfântul Andrei. Telefonul a sunat, în jurul prânzului, imediat după ce se întorsese de la biserică. La celălalt capăt al firului era vocea unui bărbat tânăr:

„-Săru`mâna! ce faci? Eşti bine? – Bine, ce să fac, doar ce m-am întors de la biserică. - M-ai recunoscut nu, ştii cine sunt? - Nu, nu ştiu cine eşti! – Eii, nu ştii cine sunt! –Dane, tu eşti? - Da. – Of, mânca-l-ar nana pe el! La multi ani, măi Dănuţ! –Mulţumesc! Ei, credeam că ai uitat de ziua mea. - Cum să uite nana că astăzi e ziua ta. - Naşa, am şi eu o mare rugăminte la tine! Am nevoie de 25 de milioane. - Ţi s-a întâmplat ceva? – Nu, naşa, este pentru un coleg de-al meu, care e în spital şi trebuie să îl ajutăm. - Bine, atunci hai că o să vorbesc cu Ani şi o rog să îţi trimită. – Da, dar să trimiţi pe contul colegului meu, la care am drept de retragere”.

După 15 minute, telefonul a sunat iar! „ - Naşa, să ştii că nu au intrat banii. -Este imposibil, Ani mi-a spus că i-a depus. O mai sun o dată. - Hai, te rog s-o întrebi şi revin eu cu un telefon! După alte zece minute, a venit confirmarea: „- Naşa, îţi mulţumesc mult, să ştii că au intrat banii. Am să trec marţi să ţi-i aduc.”

„AM AVUT INDICII CĂ E O FARSĂ...” Mai puţin de jumătate de oră şi foarte puţin efort i-au trebuit bărbatului pentru ca în contul său să intre 2.500 de lei. „El a intrat în joc de la început şi a recepţionat tot ce îi spuneam eu. Discuţia nu a durat foarte mult, dar m-a luat atât de repede şi a reuşit să mă vrăjească aşa bine, încât nici nu am avut timp să mă gândesc că ar putea fi vorba despre o înscenare. Mai mult, după ce mi-a cerut banii, nici nu am stat pe gânduri şi am sunat-o imediat pe nepoata mea să trimită suma respectivă. A doua zi, m-a sunat iar! A reţinut numele nepoatei mele şi m-a rugat să o rog pe Ani să îi mai trimită încă 20 de milioane. Atunci i-am spus că nu mai am şi mi-a răspuns că vede el de unde face rost şi mi-a reamintit că îmi aduce banii marţi”, povesteşte Cecilia. Întâmplarea a făcut ca marţi femeia să aibă programare la doctor. Luni seara şi-a sunat finul, cel adevărat, pentru a-l atenţiona că, dacă vine să îi aducă banii şi nu o găseşte, să o aştepte că este la medic. „Atunci Dănuţ m-a întrebat despre ce bani este vorba, pentru că nu mi-a cerut niciun ban. Şi aşa am aflat că, de fapt, totul a fost o farsă. După ce m-am gândit bine şi am reflectat la tot ce s-a întâmplat, am rememorat discuţia avută la telefon şi am realizat că finul meu nu mi-a spus niciodată naşa, ci nana, însă pe moment nu mi-am dat seama. Mai mult, el are o situaţie materială foarte bună şi nu mi-ar fi cerut bani, dar când mi-a zis că e pentru un coleg bolnav, nu am stat să pun întrebări dacă el nu are bani sau alte chestii de acest gen”, a adăugat păgubita.

Femeia s-a prezentat la poliţie după câteva zile, unde a fost înştiinţată că nu este singura care a căzut în plasa acestui escroc şi că mai sunt alte persoane, păgubite de sume mult mai mari de bani.