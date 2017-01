Mărturia unui bărbat ajuns victima traficanţilor de carne vie

Traficul de persoane contiună să facă tot mai multe victime din cele mai variate categorii sociale. Reţelele de crimă organizată nu ţin cont de vîrstă, sex, venituri, şi, odată picat în plasa traficanţilor de carne vie, orcine poate ajunge să se prostitueze pe marile bulevarde occidentale sau să cerşească în intersecţiile capitalelor europene. Un bărbat care a muncit zeci de ani în ªantierul Naval Constanţa, a sperat că în graniţele Uniunii Europene va avea şansa să cîştige ceva mai mulţi bani pentru aputea să îşi asigure o bătrîneţe liniştită. Însă, şirul de promisiuni primite din partea unui conaţional nu au fost decît momeala care l-au atras pe bărbat în meandrele reţelelor de crimă organizată. După trei luni de sclavie pe străzile şi ghetourile din Italia, Ion Feraru, de 59 ani, a ajuns în Constanţa şocat de experienţa traumatizantă prin care a trecut. „Pe la jumătatea lunii mai, făceam autostopul pentru a ajunge de la Constanţa înapoi acasă la Nazarcea. Atunci l-am cunoscut pe Chemal Memet care m-a luat în maşină. Pe drum m-a tot întrebat unde lucrez, cît cîştig şi dacă sînt mulţumit. Cînd ne-am apropiat de Nazarcea, m-a întrebat dacă nu sînt interesat să muncesc în Italia ca cioban promiţînd un salariu de 20 milioane lei”, a declarat Ion Feraru. Încîntat de idee, bărbatul nu a mai stat pe gînduri şi a dat fuga să-şi facă paşaport. „La două săptămîni după ce l-am cunoscut pe Memet, pe 6 iunie, eram deja la Milano. Cînd am ajuns acolo acesta mi-a luat toate actele pe care le aveam la mine, mi-a pus un baston în mînă şi m-a scos la cerşit în marile intersecţii din oraş. Toată viaţa mea am muncit ca sudor sau ca lăcătuş mecanic, niciodată nu am cerut nici măcar un capăt de aţă. M-am simţit îngrozitor. Nu eram singurul pus la cerşit. Ne ţineau în nişte hale de la periferia oraşului, iar la 6 dimineaţa ne dădeau deşteptarea şi ne duceu în centru. Programul de cerşit se termina la opt seara. Nu aveam voie să ne spălăm, să ne tundem, să ne pieptănăm sau să ne bărbierim, deoarece trebuia să arătăm cît mai rău ca să impresionăm trecătorii. Eram supravegheaţi în permanenţă şi dacă încercai să fugi te snopeau în bătaie”, a mărturisit victima traficanţilor de carne vie. Bărbatul povesteşte că la un moment dat a reuşit să scape din mîinile traficanţilor şi, pentru că nu avea niciun ban, a fost nevoit să cerşească pentru a se putea întoarce acasă. După ce a reuşit să strîngă suma necesară pentru acte provizorii şi bilet de călătorie spre ţară, membrii reţelei de crimă organizată au reuşit să îl prindă din nou. „M-au ras pe cap şi pe faţă pe uscat, apoi m-au bătut şi m-au ameninţat că dacă mai încerc o dată o să aibă de suferit familia mea din ţară”, a spus Feraru. Constănţeanul, după o zi de cerşit, în care parcurgea pe jos peste 25 km, strîngea în medie 60 de euro, bani pe care îi preda supraveghetorilor. Chinul victimei traficanţilor s-a încheiat în urmă cu cîteva zile cînd a fost adus în ţară chiar de cei care l-au dus în Italia, deoarece se apropia termenul în care îi expira viza. „Pe drum, cînd ne-am apropiat de Medgidia, Chemal Memet mi-a spus să nu povestesc familiei ce s-a întîmplat, ci să le zic că am muncit la o fermă”, a mai adăugat Ion Feraru. La finalul mărturisirii sale, bărbatul a spus că este hotărît să povestească prin ce a trecut şi ofiţerilor Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Constanţa.

Grupul de traficanţi de persoane, din care fac parte majoritatea membrilor familiei Memet, a intrat în atenţia ofiţerilor de Combatere a Crimei organizate de mai bine de patru ani. În primăvara acestuia an, o parte din membrii clanului a fost trimişi în judecată de căre procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism pentru trafic de persoane şi proxenetism.