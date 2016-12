Mărturia vărului chitaristului Vlad Țelea

Vlad Țelea este unul dintre cei doi chitariști ai trupei Goodbye to Gravity care au murit în clubul groazei. Vărul său a vorbit public despre momentul în care i s-a confirmat că artistul se numără printre victime. Familia și apropiații au tot sperat că-i vorba despre o greșeală și că artistul este în viață. Durere fără margini, disperare în momentul în care li s-a confirmat decesul, frustrare și revoltă - toate acestea compun cocktailul otrăvit de sentimente din care a gustat din plin familia chitaristului. Vărul regretatului artist este purtătorul de cuvânt al ISU Dâmboviţa, Eduard Țelea, cel care a postat un mesaj tulburător pe pagina de Facebook a chitaristului. „Am vrut să postez de ieri dimineaţă (n.r. - luni) pe pagina ta, dar, după cum vezi, nu mă pot obişnui şi încă nu pot accepta ideea că tu ai plecat către stele. Toată noaptea de vineri spre sâmbătă am stat cu ochii pe TV şi tot aşteptam să te văd. Postările de pe pagina ta de Facebook am refuzat să le iau în considerare pentru că mi se păreau neverosimile. Nu am vrut să o sun nici pe tanti Iris, pentru că îmi era frică de două lucruri: ori îmi dă o veste proastă, ori îi voi da eu o veste proastă. În cele din urmă, cu inima cât o boabă de piper, am sunat la ai tăi pe fix. Mi-a răspuns tanti Iris cu o voce ţipată, pe care nu o pot uita. Atunci am ţipat şi eu, am răcnit că nu poate fi adevărat ceea ce se spune despre tine, că ai fi plecat dintre noi. Nu îţi pot descrie ceea ce am simţit şi ceea ce simt acum, decât că îmi plânge sufletul cu lacrimi de foc şi sânge. Întotdeauna te-am considerat nu vărul meu, ci fratele meu mai mic, de care, în vacanţele de vară, aveam grijă să nu facă trăznăi atunci când eram la bunica. Dar să terminăm cu nostalgia şi să îţi spun că îţi voi mai scrie. Acum vreau să îţi transmit drum bun spre stele şi fie ca bunul Dumnezeu să te ocrotească şi să îţi lumineze calea spre steaua ta. La revedere, Vlăduţ! Când voi privi sus, spre cer, te rog să îmi dai un semn, să ştiu că eşti bine şi nu m-ai uitat”, a scris maiorul Eduard Ţelea pe pagina chitaristului decedat.

