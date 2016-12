Mărturii ale elevilor care au văzut scene de violență în școli

O problemă cu care se confruntă foarte mulți copii și adolescenți, fie la școală, fie în cercul de cunoștințe, este fenomenul de bullying. Atunci când sunt tachinați, agresați verbal sau fizic, umiliți sau excluși din grup de colegi și prieteni, copiii pot fi extrem de afectați, iar asta poate avea urmări grave în viața lor ca adult, spun specialiștii. Și cum cei mai mulți nu le spun adulților ce li se întâmplă, fenomenul este greu de oprit. ”Am fost martor la acte de violență, însă uneori nu puteam să intervin, pentru că aș fi luat și eu bătaie. La mine la școală sunt numai băieți, vă dați seama că sunt mereu violenți dacă nu se înțeleg. Câteodată mai trebuie să fie și o fată, să nu le mai stea gândul la bătaie. Vin băieți mari care îi văd pe alții mai firavi și se iau de ei”, a spus un băiat de 17 ani de la Colegiul de Marină ”A.I. Cuza”, Robert Fulea. Băiatul a recunoscut că, uneori, erau copii care îi cădeau chiar și lui victime. ”Înainte mă enervam foarte repede. Dacă cineva se uita insistent la mine, mă enervam. Am înțeles că trebuie să fii calm, ca să nu existe violență. Multă lume se enervează din nimic”, a mărturisit Robert. ”Cel mai adesea am colegi care sunt violenți prin injurii. Și atunci când adresăm cuiva cuvinte urâte, când îl judecăm, e un act de violență. Pe un zid din Constanța scria ”moarte țiganilor”, iar alți oameni care au înțeles acest mesaj au venit cu un răspuns. Au tăiat acea replică și au scris ”rasism”. Trebuie să ne gândim că și copiii de etnie rromă sunt ca noi” , a povestit și Ana Maria Iorga, elevă la Colegiul ”Dobrogea” din Castelu. Din păcate, aproape toți copiii se închid în ei atunci când pățesc ceva rău.

”33% DIN CAZURILE DE VIOLENȚĂ, ÎN ȘCOLI” Pentru ca astfel de situații să nu se mai întâmple, la Constanța a avut loc un proiect în care 300 de elevi au luat parte la activități menite să-i facă să conștientizeze care sunt efectele negative ale violenței și să îi încurajeze să povestească tot ce li se întâmplă. ”Ideea proiectului a început urmărind ce se întâmplă în școlile noastre. Conform ultimelor statistici, 33% din cazurile de violență înregistrate în rândul tinerilor se produc în școli. Chiar în timp ce noi participam la activitățile cu elevii, s-au întâmplat fenomene de o gravitate de nedescris - bătăi, injurii, umilințe. Noi am vrut să facem elevii să conștientizeze că violența nu este o normalitate și am încercat să îi facem să vadă că există și o altă lume, în care ei pot fi respectați și pot respecta, se pot face auziți fără să ridice tonul și fără să înjure”, a declarat managerul de proiect, Daniela Tudor. Elevii de la Colegiul de Marină ”A.I.Cuza” din Constanța, Colegiul ”Dobrogea” din Castelu, Grupul Școlar din Cumpăna și de la Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” din Mangalia au realizat și o expoziție, în care au surprins violența sub diferite forme, fie că vorbim de deteriorarea unor clădiri-simbol din Constanța, violența îndreptată către diverse etnii sau ignoranța față de mediul înconjurător.

”Momentul culminant a fost când ei ne-au spus că doresc să nu se mai întoarcă la viața pe care au avut-o înainte. S-a produs o schimbare majoră de mentalitate în cadrul acestor activități, pentru că acești elevi au început să separe viața lor într-o viață înainte de proiect, marcată de fenomene de intoleranță și violență, și o viață de după proiect, în care comportamentul lor a fost marcat de respect, ascultare și înțelegere”, a mai precizat Daniela Tudor. Expoziția, care are loc în Piața Ovidiu, în colțul Biblioteca Colorată, mai poate fi vizitată până duminică, 26 iunie. Ea se desfășoară în cadrul proiectului ”Tineri fără etichete”, iar finanţarea tuturor activităților desfășurate este asigurată prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România, componenta 1 “Implicare”, subcomponenta 1.3 “Încurajarea valorilor democratice”, cu o sumă totală nerambursabilă de 130.769,48 euro.