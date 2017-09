Mărturii cutremurătoare ale celui care a salvat o fetiță din flăcări, în Constanța

O explozie care s-a produs, joi seară, 31 august, într-un apartament al unui bloc situat pe bulevardul Aurel Vlaicu, nr. 11 (lângă U.M), din Constanța și care a fost urmată de un incendiu, a făcut mai multe victime: o femeie și copilul său au murit, iar o fetiță de numai 4 ani a fost salvată de un vecin care i-a auzit scâncetele și, negândindu-se la siguranța personală, s-a aruncat în flăcări ca să o salveze. El a fost ajutat și de un alt locatar, un tânăr de 34 de ani, care l-a ajutat să ajungă la locul unde era fetița. Cei doi au spart uşa apartamentului, s-au târât pe burtă, ghidaţi de gemetele copilei, şi au scos-o din foc şi fum. "Groaznic, credeţi-mă! Gemea, era încă în viaţă că de aia m-am băgat şi am tras-o. Nu mai m-am gândit la viaţa mea, la ceva. Am batut în uşa aia metalică să o spargem în jur de 30 de minute, nu mai ţin minte cât, fum gros enorm, am intrat pe burtă jos, doar atât vedem deasupra parchetului", povesteşte pensionarul. Pensionarul în vârstă de 59 de ani mărturiseşte printre lacrimi că și-a imaginat ce chinuri îndura fetiţa cu focul în jurul ei. Toţi oamenii au fost solidari cu ei dar şi cu alte persoane care şi-au riscat viaţa pentru a-şi salva vecinii. "I-am ajutat, mi-am facut datoria de om de cartier de vecin, eu fără un plamân, vădați seama... puteam sa mor, dar am luat femeia care putea să îmi fie mamă şi am luat-o în braţe, am coborât scările", povesteşte un alt vecin, potrivit româniatv.net.

Ambii bărbaţi au avut nevoie de îngrijiri medicale, unul dintre ei fiind externat de curând din spital. Ambii sunt acum interesaţi de starea fetiţei care a fost transportată și internată în București.

