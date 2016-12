Mărturii din lagărele comuniste, de Ziua Deţinuţilor Politici

Poveştile cutremurătoare a doi foşti deţinuţi politici constănţeni, aflaţi în viaţă, au fost evocate, vineri la prânz, la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC). Instituţia muzeală şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Constanţa, au organizat un simpozion cu ocazia Zilei Deţinuţilor Politici Anticomunişti, care este marcată anual, din 2011, pe data de 9 martie, zi în care se pomenesc, pe plan religios, cei 40 de Sfinţi Mucenici. Evenimentul a fost centrat pe mărturiile preşedintelui Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici, Filiala Constanţa, Paul Andreescu, şi ale fostului deţinut politic constănţean Gheorghe Cuşa. La simpozionul desfăşurat în faţa a numeroşi elevi ai unor licee constănţene şi studenţi ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, au mai participat, printre alţii, Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, jurnalistul Adrian Cârlescu, cdor. (r) Ioan Damaschin şi col. (r) Remus Macovei.

Primul care a luat cuvântul în cadrul simpozionului a fost Înaltpreasfinţitul Teodosie, care a vorbit despre numeroasele cazuri de preoţi şi enoriaşi condamnaţi la detenţie în lagărele şi închisorile comuniste, despre cum i-au menţinut vii în spirit pe ceilalţi deţinuţi cu care au împărţit celulele şi despre munca silnică, în condiţii inumane.

„ERAM TÂNĂR CÂND AM FOST CONDAMNAT, AVEAM 17 ANI ŞI AM IEŞIT LA 24, DAR NU REGRET NIMIC” Preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici, Filiala Constanţa, Paul Andreescu, le-a adus în atenţie tinerilor prezenţi în aula muzeului importanţa faptului de a lua act de ororile comunismului şi de a cunoaşte adevărul istoric, pentru a trăi liberi în ţara lor şi pentru a nu permite repetarea unor greşeli din istorie. „Ceea ce trebuie să se întrebe tinerii este: „De ce s-au întâmplat aceste lucruri?”. Pentru că şi eu eram tânăr când am fost condamnat, aveam 17 ani şi am ieşit la 24, dar nu regret nimic. Îi invit pe tineri să-şi imagineze cum ar fi să se trezească dintr-o dată într-o celulă sinistră, în care singurul mobilier să fie un pat de beton, cu o saltea în care să se afle mai mult praf decât paie, şi asta pentru că şi-au iubit ţara. Nu pentru crime sau furt, ci pentru că şi-au dorit libertatea. Era un sistem în care cea mai mare crimă era să visezi. Noi ne întâlnim încă de la înfiinţare, de Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti”, a declarat Paul Andreescu. Acesta şi-a manifestat şi îngrijorarea privind unele opinii cetăţeneşti actuale despre fostul sistem politic. „Încercăm să le spunem tinerilor ce a fost sistemul comunist cu adevărat. Conform ultimelor sondaje, un segment tot mai mare din populaţia României împărtăşeşte ideea că era mai bine în anii comunismului. Printre ei se află şi tineri, iar eu mă îngrozesc că lor li se otrăvesc sufletele. E vorba de un sistem criminal. Îi invit pe tineri să îşi imagineze că pe piaţă nu se găseşte mai nimic, că trebuie să stea ore la cozi, în frig sau căldură mare, pentru câteva oase sau picioare de porc. Să îşi imagineze că vin de la şcoală şi urcă în bloc pe beznă şi apoi trebuie să înveţe la lumina lămpii, în frig”, a mai spus Paul Andreescu.

La rândul său, fostul deţinut politic Gheorghe Cuşa a amintit de unităţile de penitenţă din întreaga ţară, precum Piteşti, Gherla, Aiud sau Sighetul Marmaţiei, prin care au trecut şi în care şi-au găsit sfârşitul oameni nevinovaţi, intelectuali, eroi din Primul sau al Doilea Război Mondial.

