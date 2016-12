Mărturii inedite despre viaţa în închisoare

Senatorul PSD Cătălin Voicu a vorbit, în cadrul unui interviu, despre cât de greu este în puşcărie, dar şi despre cine a suferit cel mai mult din cauză că el a fost lipsit de libertate. „Ca militar, am fost obişnuit să trec prin orice fel de greutăţi, orice fel de încercări. Un militar are o anumită conduită, o anumită educaţie, o anumită rezistenţă, dar foarte greu, aproape de neexprimat în cuvinte, este pentru familie. Primele victime într-o familie sunt copiii şi părinţii”, a răspuns Voicu, când a fost întrebat de jurnalişti despre cât de grea este viaţa în închisoare, unde a fost vizitat doar de soţia sa, în rest nu a primit pe nimeni, nici măcar copiii, pentru a nu-i expune. „Această traumă, pentru un om care are o condiţie normală, este de neexprimat în cuvinte, pentru că un penitenciar are anumite reguli, dar regulile sunt dintre cele mai necunoscute publicului convenţional. În ce sens? Vorbitoarele sunt fie la cuşetă, faţă în faţă prin geam, dar în dreapta şi stânga ta ai persoane din toate categoriile socio - profesionale venite şi ele la vorbitor”, a continuat senatorul. În privinţa foştilor colegi de celulă, Voicu a enumerat foşti procurori, foşti judecători, lideri de sindicat, ambasadorul României în Singapore, însă „toată lumea se elibera, eu eram singurul care rămânea în arest”.