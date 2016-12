Mărturii româneşti din războiul cu piraţii somalezi

„Implică pasiune şi este un act de bărbăţie“. Aşa îşi descriu meseria militarii care fac parte din echipa de boarding a fregatei „Regele Ferdinand“. Înarmaţi până în dinţi, pregătiţi pentru inamici aproape la fel de bine echipaţi, comunică doar prin limbajul semnelor. Tăcerea le este singurul prieten din momentul în care părăsesc nava-mamă, pentru a intra într-un mediu ostil, în care se poate întâmpla orice. Înfruntă inamici aproape la fel de bine echipaţi, precum piraţii somalezi, care, aflaţi de obicei sub influenţa drogurilor, nu ar ezita niciun moment să deschidă focul asupra lor. „În Cornul Africii am avut misiunea să verificăm navele care tranzitau zona noastră, să controlăm vapoarele suspecte şi să combatem traficul din zonă. Misiunile sunt periculoase, pentru că pleci de la navă, ştii că este un boarding cooperant, dar situaţia poate escalada în doar câteva clipe. Nu doar tensiunile de pe nave sunt periculoase, ci şi vremea ne este uneori potrivnică. Marea poate deveni agitată şi ne poate îngreuna mult munca. Nu de puţine ori am plecat pe o vreme bună, iar pe parcursul operaţiunii condiţiile meteo s-au înrăutăţit şi ne-a fost destul de greu să ne întoarcem. Antrenamentele dure ne-au ajutat, însă, să ajungem întregi la navă. Suntem în permanenţă pregătiţi pentru orice fel de acţiune. Ne antrenăm singuri, ne facem scenarii complicate, pentru a fi pregătiţi să dovedim că ne putem îndeplini misiunile“, a declarat maistrul militar clasa I Nicuşor Stanciu, specialist I senzori şi armament, şeful echipei de boarding a fregatei „Regele Ferdinand“.

PESCAR VS. PIRAT Cum faci diferenţa dintre pirat şi pescar când ambele tabere ies pe mare înarmate ca pentru război? Aceasta a fost întrebarea la care echipa de boarding a trebuit să caute răspunsuri la fiecare misiune din Golful Aden. „Am primit informaţia că un skif cu nouă persoane la bord, suspecte de piraterie, se află în zona noastră. Am reţinut suspecţii şi am strâns dovezi. Au fost destul de calmi şi siguri pe ei, ştiind că nu aveau arme asupra lor. Probabil că şi ei sunt învăţaţi de alte persoane despre modul în care trebuie să se poarte în astfel de situaţii. I-am adus la bord, împreună cu probele adunate de pe skif, şi i-am interogat. Am primit, însă, ordin să le dăm drumul, deoarece nu erau destule dovezi. Până la venirea noastră, au aruncat armele în apă. De obicei, sunt înarmaţi cu AKM-uri, aruncătoare de grenade, în general arme de asalt, toate de producţie chinezească. Am găsit arme pe alte pescadoare, dar era ceva normal în acea zonă ca ei să aibă armament şi muniţie pentru protecţia lor. Nu erau piraţi. Este o situaţie alunecoasă. Este o linie subţire între pescar şi pirat. El este pirat, dar dacă aruncă arma în apă nu îi poţi dovedi activitatea ilegală. Gândiţi-vă, însă, că sunt pescari fără unelte de pescuit, pescari care merg la o distanţă foarte mare de ţărm, cu foarte mult combustibil la bord şi motoare foarte puternice“, a povestit şeful echipei de boarding a fregatei „Regele Ferdinand“, Nicuşor Stanciu.