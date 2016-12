Mărturii zguduitoare în cazul asasinatelor la comandă

“MI-AU OMORÂT MAMA”. Victimele care au scăpat din mâna grupării lui Sergiu Băhăian, dar şi martorii care au observat mişcările „afaceriştilor“ se tem în continuare pentru viaţa lor, cu toate că cei doi suspecţi principali, bărbaţii care au recunoscut comiterea crimelor, Valentin Şlepac şi Adrian Grigoraş, sunt în spatele gratiilor. La Măgura, Ionel Piciog, fratele lui Marin Piciog, una dintre victimele grupării Băhăian, în curtea căruia au fost găsite îngropate două cadavre, s-a refugiat în vecini pentru a nu fi omorât. „După ce a plecat poliţia mi-am luat hainele şi am plecat în vecini. De Marin nu mai ştiu nimic. Nu ştiu dacă l-a luat poliţia sau dacă a fugit el undeva. Cu o seară înainte să vină “mascaţii” ne-am certat puţin. A zis că pleacă la Constanţa ca să îşi găsească un loc de muncă. Era târziu şi i-am spus să stea cuminte şi să nu plece nicăieri. E posibil să îl fi omorât şi pe el ăştia. A venit şi l-a luat o maşină albă, de la stradă. Şi nu s-a mai întors“, a declarat Ionel Piciog. Frica bărbatului este pe de o parte întemeiată având în vedere că el a asistat la unele dintre afacerile puse la cale în casa lui Marin Piciog. „Cât am stat eu împreună cu el, timp de vreo patru luni, veneau oameni cu maşini străine la el. Vorbeau de bănci şi că trebuie să scoată diverse sume de bani. Marin avea întotdeauna bani la el, câte patru sau cinci milioane de lei. Mi-a spus că este şef la o firmă de construcţii“, a adăugat Ionel Piciog. În urma noilor descoperiri, bărbatul susţine că este posibil ca cei doi criminali să îi fi ucis mama. „Când m-am întors cu fratele meu Marin de la votare am văzut că era spartă uşa camerei în care stătea bătrâna. Eu cred că i-a dat cineva drumul că ea nu era în stare să spargă uşa. Am găsit-o moartă lângă Olteni. După părerea mea, eu cred că a omorât-o cineva. Când am văzut-o pe câmp, avea o lovitură la cap, iar picioarele şi mâinile erau vinete. Cred că i-au dat cu bâta în cap. E posibil să fi văzut prea multe din cele care se întâmplau în casa aia“, a povestit Ionel.

VECINI AMENINŢAŢI. De furia locotenenţilor lui Băhăian, Valentin Şlepac şi Adrian Grigoraş nu au scăpat nici vecinii din sat ai lui Marin Piciog. „Eu am vorbit cu baba pe care o aveau în casă şi am întrebat-o cine sunt oamenii ăia. Mi-a zis că sunt oameni cu bani de prin Dumbrăveni şi că i-au luat lui Marin casă. Eu i-am zis că nu sunt de încredere şi cred că baba m-a spus. După câteva zile, pe la 03.00 dimineaţa, mai multe maşini au oprit în faţa porţii. Au coborât câţiva bărbaţi şi au început să mă înjure şi să îmi dărâme gardul. Am încuiat uşa şi m-am ascuns în casă. După vreo cinci zile m-am întâlnit din nou cu ei. Unul a strigat după mine din maşină că am avut mare noroc că nu am ieşit, că nu mă mai găsea nimeni. Veneau noaptea şi vedeam şirul de masini pe drum. Spuneau că o să aducă vaci şi oi, că vor să facă o fermă mare. Eu am văzut tranşeele ălea în curte, da eu de unde să ştiu de ce le săpaseră? Veneau pe la ora 11 noaptea şi plecau pe la trei dimineaţa. După un timp au acoperit gropile, iar peste una dintre ele, Marin a construit veceul“, a povestit Maria Curcan, în vârstă de 64 de ani, vecină cu Marin Piciog. Totodată, femeia susţine că ea le-a arătat anchetatorilor locul în care aveau să fie găsite cadavrele.

UCIS PENTRU BANI. Localnicii din comuna constănţeană Castelu susţin că vecinul lor, Emilian Leonte, care a fost omorât de gruparea lui Băhăian în 2008, cu mai multe lovituri de ciocan în cap, ulterior cadavrul fiind aruncat în Canalul Dunăre - Marea Neagră, a fost executat din cauza banilor. „Nicu Ciuraru, un prieten de-al lui Leonte, mi-a zis atunci, după ce l-a îngropat, că în ziua în care a dispărut erau împreună. A zis că după ce au băut câteva pahare, Emilian s-a dus să se bărbierească. L-a auzit cum vorbea la telefon şi cum îi spunea celui de la celălalt capăt al firului că are nevoie de mai mulţi bani, că moare de foame. A urmat o pauză, iar apoi a zis că dacă nu îi dau bani, îi dă pe mâna poliţiei. Nu a durat mult şi a venit o maşină albă la poartă, cineva i-a dat un costum de haine, cămaşă, cravată, s-a îmbrăcat şi l-au luat. De atunci nu a mai venit acasă. Unii îi spuseseră soţiei lui că Emilian e plecat în altă ţară, după maşini. Îl vedeam vorbind foarte mult la telefon şi era vizitat de un bărbat mai gras, cu o maşină albă. Era un om bun şi îl ajutam cât puteam“, a declarat Rada Dobrescu, de 64 de ani, gazda lui Emilian Leonte.

Victime în toată ţara

TIMIŞOREAN ÎNGROPAT LA MĂGURA. Plecând pe firul operaţiunilor financiare desfăşurate de firmele fantomă deschise de membrii grupării Băhăian pe numele unor persoane care trăiau sub limita subzistenţei şi, de cele mai multe ori, analfabete, anchetatorii au constatat că reţeaua opera în toată ţara. Amploarea „afacerii“ a fost confirmată şi de cazul timişoreanului Petrică Captalan. Bărbatul a fost ucis în 2008 cu mai multe lovituri aplicate în cap cu o bâtă. Trupul bărbatului a fost găsit îngropat în curtea lui Marin Piciog, din localitatea constănţeană Măgura. Petrică Captalan s-a născut în Timişoara, dar părinţii l-au abandonat. El a fost crescut până la 18 ani la Casa de Copii din Deta, alături de fratele lui. Victima nu a avut nicio ocupaţie, iar unul dintre colaboratorii lui Sergiu Băhăian l-a cooptat în afacere în 2004. Surse din rândul anchetatorilor susţin că timişoreanului i s-a propus să devină în acte patronul unei firme ca, după un an, să primească o locuinţă. Captalan a dispărut la scurt timp după ce ofiţerii de investigare a fraudelor au început să cerceteze tranzacţiile firmei la care acesta era administrator. Mai mult, verificările au arătat că, până în anul 2004, Petrică Captalan abia dacă avea bani să îşi cumpere în fiecare zi de mâncare. Situaţia bărbatului avea însă să se schimbe după ce a fost racolat de membrii grupării lui Sergiu Băhăian. În doar câteva săptămâni, Captalan avea o nouă carte de identitate, cu domiciliul pe o adresă fictivă, pe strada Timocului, din Timişoara. În 2005, bărbatul figura drept administrator la firma Tansrom Prest SRL, în Constanţa, iar până în 2007, prin intermediu acestei firme, gruparea lui Băhăian a obţinut un profit ilicit de peste 700.000 de euro. Oamenii legii spun că Petrică Captalan a acceptat să intre în această afacere după ce i-ar fi fost promis un apartament.

MORŢI ŞI LA GALAŢI ?. O evaziune de 92 de miliarde de lei vechi a fost comisă de Valentin Şlepac, unul dintre locotenenţii lui Băhăian. Peste 3.000 de tone de tablă au dispărut, ca prin farmec. Firma folosită pentru tranzacţiile frauduloase se numea “Dezmembrări Impex SRL”. Valentin Şlepac a fost administrator al firmei până pe 23 aprilie 2004, moment din care firma a fost preluată de un anume Istvan Kertesz, din localitatea hunedoreană Vulcan. Tranzacţia a fost însă pur formală, pentru că Şlepac a continuat să efectueze operaţiuni comerciale în numele societăţii amintite, utilizând pentru justificarea

operaţiunilor documente fiscale aparţinând societăţii în cauză şi după această dată. Hunedoreanul numit peste noapte administrator la una din firmele lui Băhăian trăia, până în 2003, din ajutor social. Persoană devaforizată şi singură, István Kertész era omul potrivit pentru derularea afacerilor criminale ale reţelei coordonate de Băhăian. Este posibil ca hunedoreanul Kertész să fie încă una din victimele reţelei mafiote, iar cadavrul său să zacă într-un loc ascuns.