Mărturisirea lui Turcescu, legată cu ață albă

„Spovedania” jurnalistului Robert Turcescu în legătură cu faptul că a fost ofițer acoperit în cadrul MApN încă se află sub semnul întrebării. Nici măcar documentele prin care el își susține declarația nu par credibile în ochii unora. Senatorul PC Ilie Năstase și deputatul PSD Mădălin Voicu sunt atât de determinați să facă lumină în acest caz încât au depus o sesizare la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Cei doi parlamentari au cerut instituției, în acest fel, să lămurească odată pentru totdeauna dacă Turcescu a fost ofițer sub acoperire. Senatorul Ilie Năstase a luat în calcul și posibilitatea ca Robert Turcescu să fi mințit, pentru că, susține el, livretul militar postat pe blogul ziaristului nu seamănă cu cel pe care îl are. În plus, în 2012, jurnalistul spunea sus și tare că nu a fost niciodată angajat în structurile MApN. Totodată, deputatul Mădălin Voicu a precizat că vrea să fie sigur dacă acest lucru lezează sau nu siguranța națională. „Problema pe care am încercat să o lămurim era să avem certitudinea că, indiferent de persoană, lucrurile astea nu lezează siguranţa statului”, a spus Voicu. Procurorul general al României, Tiberiu Nițu, a spus marți că Parchetul ICCJ evaluează situaţia în cazul lui Robert Turcescu şi va comunica dacă va fi luată o decizie privind o eventuală anchetă.