Mărturisirile lui Elton John

TINEREŢE ZBUCIUMATĂ Cântăreţul şi compozitorul britanic Elton John a acordat un interviu postului american NBC în care a vorbit cu multă sinceritate despre evenimentele care i-au marcat existenţa. Sintagma sex, droguri şi rock&roll a reprezentat un veritabil stil de viaţă pentru mulţi muzicieni iar Elton John nu a făcut excepţie. Interviul, ce va fi difuzat în două părţi, în emisiunea Today, pe 17 iulie şi 18 iulie, se concentrează pe primul volum de memorii al cântăreţului, ”Love Is the Cure: On Life, Loss and the End of AIDS”, ce va ajunge în librării pe 17 iulie.

Muzicianul, activist anti-SIDA de foarte mulţi ani şi care a strâns peste 275 de milioane de dolari pentru fundaţia sa, Elton John AIDS Foundation (EJAF), pe care a înfiinţat-o în 1992, a vorbit despre vina pe care o resimte pentru că s-a lăsat consumat de droguri în timp ce epidemia de SIDA făcea ravagii în comunitatea gay, la începutul anilor \'80. ”Mi-am irosit o parte atât de mare din viaţă! Am fost dependent de droguri şi eram absorbit de propria persoană. Oamenii mureau în stânga şi în dreapta mea, inclusiv prieteni de-ai mei, iar eu nu mi-am schimbat viaţa pe care o aveam atunci, atât de mare era dependenţa mea. Dependenţa e la fel de rea ca o boală” , afirmă el, recunoscând şi că nu practica sexul protejat.

Elton John a încercat să ajute mai multe celebrităţi să scape de dependenţa de droguri şi l-a consiliat, printre alţii, pe Michael Jackson. I-a ajutat şi pe Eminem şi pe Donatella Versace să lupte cu drogurile. În schimb, în 2010, George Michael l-a atacat, pe motiv că ar fi încercat să intervină în viaţa lui. Elton John îşi exprimase îngrijorarea cu privire la consumul de droguri şi orientările sexuale ale lui George Michael, iar acesta l-a atacat într-un interviu, spunând că ar trebui să tacă din gură şi să-şi vadă de viaţa lui.

SEXUALITATE DECLARATĂ Elton John a vorbit şi despre declaraţia sa publică prin care a anunţat că este homosexual, publicată pe coperta unui număr din 1976 al revistei ”Rolling Stone”. Întrebat dacă s-a temut că acea dezvăluire îi va ruina cariera artistică, Elton John a răspuns: ”Nu, sincer, nu. Dar, ca să fiu sincer până la capăt, m-a afectat puţin, totuşi. În America, oamenii mi-au ars discurile, pentru o scurtă perioadă, iar posturile de radio nu îmi mai difuzau cântecele. Însă declaraţia mea nu a avut nici pe departe efectul celei făcute de grupul Dixie Chicks împotriva războiului din Irak, care i-a distrus cariera. Aşadar, faptul că am spus că sunt gay în anii \'70 nu a avut un efect prea mare asupra mea”.

Elton John, care a devenit, alături de partenerul său de viaţă David Furnish, tatăl unui băieţel, Zachary, cu ajutorul unei mame surogat, în decembrie 2010, a spus că îşi doreşte şi alţi copii în viitor. Muzicianul spune că se teme puţin de momentul în care fiul său îl va întreba de ce nu are o mămică. Elton John s-a căsătorit cu David Furnish în 2005.