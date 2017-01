“Mărul discordiei”, pe primul loc în box office-ul nord-american

Thriller-ul “Mărul discordiei / Lakeview Terrace”, cu Samuel L. Jacksonîn rolul principal, s-a situat pe primul loc în box office-ul nord-american, în prima săptămînă de la lansare, după ce a obţinut încasări de 15,6 milioane de dolari, de vineri pînă duminică. În “Mărul discordiei”, Samuel L. Jackson joacă rolul unui poliţist răzbunător, care le face vecinilor săi viaţa un calvar. Acesta este al doilea film cu Samuel L. Jackson care se situează pe primul loc în box office-ul nord-american, anul acesta, după producţia SF “Jumper - Oriunde, oricînd”, care pînă în prezent a avut încasări de 80 de milioane de dolari.

Comedia fraţilor Joel şi Ethan Coen, “Burn after Reading”, cu George Clooney şi Brad Pitt în rolurile principale, a coborît pe locul al doilea în box office-ul american, în a doua săptămînă de la lansare, cu încasări de 11,3 milioane de dolari. Producţia romantică “Doi burlaci... şi-o blondă”, cu Kate Hudson şi Dane Cook, s-a situat pe locul al treilea în box office-ul din America de Nord, cu încasări de 8,3 milioane de dolari în primele trei zile de la lansare. Lungmetrajul animat “Igor”, o producţie MGM, s-a situat pe locul al patrulea, cu încasări de 8 milioane de dolari, acesta fiind urmat în top de pelicula regizată de Jon Avnet, “Crime justificate / Righteous Kill”, cu Robert de Niro şi Al Pacino, care a avut încasări de 7,7 milioane de dolari. Comedia “The Family That Prey” de Tyler Perry, care a avut premiera săptămîna trecută, a ocupat locul al şaselea în box office, cu încasări de 7,5 milioane de dolari şi este urmată în top de “The Women”, o comedie dramatică regizată de Diane English, cu Meg Ryan în rolul principal (5,3 milioane de dolari) şi de comedia romantică “Ghost Town”, cu Greg Kinnear şi Tea Leoni (5,2 milioane de dolari). “Cavalerul negru / The Dark Knight” - care, după zece săptămîni de box office, deţine locul doi în topul celor mai de succes filme de la Hollywood, cu 521,9 milioane de dolari - s-a situat pe locul al nouălea, cu încasări de 2,95 milioane de dolari.

Topul zece al filmelor cu cele mai mari încasări în America de Nord la sfîrşitul săptămînii trecute este completat de “Blonde Movie (The House Bunny)”, o comedie despre aventurile unui “iepuraş” care locuieşte la vila Playboy, cu încasări de 2,8 milioane de dolari.