Măruţă petrece Revelionul acasă

Vedeta de televiziune Cătălin Măruţă a ales, în acest an, să petreacă Crăciunul în familie, împreună cu iubita sa, Andra. „De Crăciun, eu şi Andra am mers împreună la Cîmpia Turzii, la familia Andrei. Am colindat, ne-am bucurat de prezenţa celor dragi şi ne-am înfruptat cu tot soiul de bunătăţi”, a declarat Măruţă.

Chiar dacă iubita sa va avea spectacole în noaptea dintre ani, Măruţă nu va lucra de Revelion, ci îşi va aştepta... cuminte, prietena. De asemenea, vedeta îşi doreşte să vizioneze şi un show prezentat de el, care va fi difuzat în noaptea dintre ani. „Sînt bucuros că în noaptea dintre ani voi fi alături de cei de acasă şi că, pe lîngă cîntat, o să vedem împreună cît de bine se descurcă artiştii noştri în ceea ce priveşte versurile melodiilor celebre sau abilitatea lor de a improviza”, a spus Cătălin Măruţă.