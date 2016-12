Mary J. Blige, la al zecelea album

După mai bine de 17 ani de la primul succes, cântăreaţa americană Mary J. Blige îşi va lansa pe data de 21 noiembrie cel mai recent album, intitulat „My Life 2: The Journey Continues\", care conţine colaborări cu nume precum Beyonce, Diddy, Lil’ Wayne, Drake, Busta Rhymes şi Nas. În 1994, Mary J. Blige a lansat discul „My Life”, cel ce-al doilea din cariera sa, care a fost distins cu trei discuri de platină. Piese precum „You Bring Me Joy”, „Mary Jane (All Night Long)” sau „My Life”, cuprinse pe albumul din 1994, au făcut-o pe artista originară din New York cunoscută în întreaga lume. „Nu am încercat ca, prin intermediul acestui album, să recreez albumul vechi. Cu toţii trebuie să ne amintim cât de departe am ajuns şi cât de mult am evoluat. Indiferent cât de departe am ajuns, trebuie să înţelegem că aventura noastră continuă, chiar dacă lucrurile ne par acum destul de grele. Da, pot spune că albumul meu a fost inspirat de recesiune”, a explicat artista, într-un interviu acordat unei televiziuni britanice. Solista americane, în vârstă de 40 de ani, a inclus pe noul album şi piesa „Love a Woman”, înregistrată în duet cu Beyonce.