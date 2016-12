Mary J. Blige se reinventează

Cântăreaţa americană Mary J. Blige va avea o apariţie episodică, în calitate de invitat special, în serialul de televiziune ”How To Get Away With Murder”, informează contactmusic.com, citat de news.ro. Detaliile despre rolul pe care îl va interpreta cunoscuta cântăreaţă nu au fost deocamdată dezvăluite, însă prezenţa ei alături de actriţa Viola Davis în cel de-al treilea sezon al serialului ”How To Get Away With Murder” a fost deja confirmată de producătorii show-ului. Viola Davis a vorbit recent despre noul sezon al serialului şi, deşi nu a divulgat prea multe detalii, le-a spus totuşi jurnaliştilor de la Deadline.com că al treilea sezon va include ”un nou mister”.

Cântăreaţa Mary J. Blige nu se află la prima sa incursiune în universul televiziunii, deoarece a avut deja apariţii speciale în câteva seriale de succes, precum ”Empire”, ”Black-ish” şi ”The Wiz Live!”. Ea a jucat şi în filme pentru marele ecran, precum ”Rock of Ages” şi ”Black Nativity”, iar cel mai recent film al ei, ”Mudbound”, va fi lansat în 2017. ”How To Get Away With Murder” este un serial de televiziune american, creat de Peter Nowalk şi produs de Shonda Rhimes, ce a avut premiera pe 25 septembrie 2014, pe postul ABC. Serialul spune povestea lui Annalise Keating (Viola Davis), profesor de drept la o prestigioasă universitate din Philadelphia şi avocat de renume, care îşi conduce propriul cabinet de avocatură. În fiecare an, unii dintre studenţii ei au privilegiul de a lucra în cabinetul ei. Dar, într-o zi, cinci dintre studenţi sunt implicaţi într-o crimă. Pentru acest rol, Viola Davis a fost lăudată de criticii de film şi televiziune şi a devenit prima actriţă afro-americană ce a câştigat premiul Primetime Emmy la categoria Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial-dramă.

Mary Jane Blige, născută pe 11 ianuarie 1971, în cartierul Bronx din New York, este cântăreaţă, compozitoare şi producătoare de muzică R&B, ale cărei piese includ numeroase influenţe din soul, rap şi gospel. După debutul ei din 1992, cele 13 albume de studio lansate s-au vândut în peste 50 de milioane de copii pe plan mondial. Celebra cântăreaţă şi-a creat de-a lungul anilor şi o carieră prolifică de actriţă, dar mai discretă, jucând în numeroase filme şi seriale TV. Mary J. Blige a câştigat nouă premii Grammy şi a fost supranumită regina muzicii hip-hop soul.