Mary J. Blige şi-a plesnit soţul

Cântăreaţa R&B l-a lovit peste faţă pe soţul ei, producătorul Kendu Isaacs, pentru că acesta flirta cu o chelneriţă, în timpul unei petreceri care a avut loc săptămâna trecută. “S-a întors spre el şi a ţipat «O să îmi strici seara!»”, a declarat un martor al incidentului. “Au ajuns faţă în faţă, până să aibă cineva timp să îi despartă, iar ea l-a luat deoparte şi l-a lovit pe Isaacs peste faţă”, a mai spus acelaşi martor. Cântăreaţa în vârstă de 38 de ani, soţul său şi prietenii care îi însoţeau au fost escortaţi afară din club, pe uşa din spate a localului. “Ea ţipa la el: «Ce o să faci cu mine, o să te porţi ca Chris Brown?». Patru dintre gărzile de corp ale ei şi două ale clubului i-au despărţit”, a precizat aceeaşi sursă. La aceeaşi petrecere au participat şi alte vedete R&B, printre care Beyoncé, Jay-Z şi Busta Rhymes.

Purtătorul de cuvânt al artistei a negat incidentul. “Oamenii mint, nu ştiu despre ce vorbesc”, a spus el. Recent, cântăreaţa americană Mary J. Blige, câştigătoare a nouă premii Grammy, a apărut în filmul “I Can Do Bad All By Myself”, de Tyler Perry.