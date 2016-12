Mary-Kate Olsen, săgetată de Cupidon

Dragostea îi zâmbeşte din nou lui Mary-Kate Olsen. Vedeta din seriale precum ”Casa plină” sau ”Mary-Kate and Ashley in Action!” a fost zărită la o serie de întâlniri cu designerul de încălţăminte Seth Campbell, prin New York şi chiar l-a invitat pe bărbat la cea de-a 22-a aniversare a surorii ei mai mici, Elizabeth. Actriţa s-a despărţit de Nate Lowman în luna februarie a anului trecut, după o poveste de dragoste de doi ani. ”Relaţia lor este chiar nouă. Au avut vreo câteva întâlniri. Se plac unul pe celălalt şi vor să vadă cum vor decurge lucruruile. Se vor distra”, a declarat o sursă din anturajul actriţei.