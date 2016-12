Masă festivă de Paşte la Asociaţia “Fair Play”

Fiecare zi, fie sărbătoare sau doar o zi obişnuită din viaţa noastră, e un bun prilej să dăruim semenilor noştri aflaţi în dificultate o mînă de ajutor pentru a trece mai uşor peste greutăţile pe care le întîmpină. Reprezentanţii Asociaţiei “Fair Play”, al cărui membru fondator este primarul Constanţei, Radu Mazăre, se gîndesc în fiecare zi la persoanele năpăstuite de soartă, fie vîrstnici, fie copii. Mai mult decît atît, în preajma sărbătorilor, preşedintele asociaţiei, Paula Cioceanu, pregăteşte fel şi fel de surprize pentru toţi copiii pe care îi găzduieşte şi pentru vîrstnicii care beneficiază zilnic de o masă caldă gratuită. Şi în acest an, Paştele i-a reunit, ieri, laolaltă, pe cei 80 de copii găzduiţi de căminul Fair Play şi pe cei 170 de vîrstnici care vin zilnic la cantina Fair Play, la o masă festivă, la restaurantul Cleopatra. „Este o masă tradiţională pe care o organizăm în fiecare an cu ocazia Paştelui. Le face plăcere tuturor, mai ales că se întîlnesc de fiecare dată cu primarul Constanţei. Dacă nu le întinzi o mînă de ajutor oamenilor atunci cînd au nevoie şi cînd au greutăţi, atunci cînd?”, s-a întrebat preşedintele Asociaţiei Fair Play, care, întotdeauna, a fost alături de semenii aflaţi în suferinţă. În prezenţa primarului Mazăre, care în fiecare an a fost alături de persoanele asistate de asociaţie, vîrstnicii au avut parte, pe lîngă bucatele tradiţionale de Paşte, şi de un program artistic susţinut de copii din cadrul asociaţiei. Tinerii au pus în scenă una dintre sutele sau chiar miile de experienţe dramatice trăite de copiii care ajung în centrele de plasament. Aflat în mijlocul vîrstnicilor şi copiilor de la Fair Play, Radu Mazăre a spus că a apreciat mult prestaţia copiilor talentaţi ai asociaţiei. De altfel, încă de la înfiinţare, Mazăre a donat lunar Asociaţiei „Fair Play” salariul său de deputat şi, acum, pe cel de primar.