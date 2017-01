Masă festivă pentru asistaţii Asociaţiei “Fair Play”

Peste 300 copii, tineri şi bătrîni aflaţi sub protecţia Asociaţiei “Fair Play” au participat ieri, la Complexul "Cleopatra", la masa festivă de Paşte. Pentru “Fair Play”, care împlineşte în luna decembrie a acestui an 10 ani de cînd este alături de bătrînii aflaţi în imposibilitatea de a-şi asigura un trai decent, precum şi de copiii şi de tinerii care nu se pot bucura de căldura unei familii adevărate, a devenit deja o tradiţie să organizeze mese festive pentru asistaţii săi cu ocazia principalelor sărbători religioase din an. Astfel de acţiuni, care aduc zîmbetul pe chipurile participanţilor, sînt posibile datorită sprijinului acordat de municipalitatea constănţeană şi în special de primarul Radu Mazăre, membru fondator, care îşi donează lunar salariul în contul Asociaţiei. Într-o atmosferă de mare sărbătoare, cu mese încărcate, de pe care nu au lipsit meniurile tradiţionale de Paşte, cu drob de miel, sărmăluţe, cozonac şi ouă roşii, participanţii au asistat la un spectacol în care mai mulţi copii şi tineri au dansat şi au interpretat melodiile unor artişti consacraţi. La finalul reprezentanţiei, micile vedete i-au invitat la dans pe participanţi, care, astfel, au reuşit să uite, măcar pentru cîteva clipe, de grijile şi lipsurile cotidiene. Tanti Maria, de 63 de ani, spune că se află în grija Asociaţiei “Fair Play” de peste trei ani, pentru că pensia, care nu depăşeşte 200 de lei, nu îi ajunge ca să îşi asigure strictul necesar pentru a duce un trai decent: “Soţul a murit în urmă cu trei ani pentru că era grav bolnav, iar copiii sînt mari, cu familiile şi grijile lor. Abia îşi pot ţine copii la şcoală cu banii pe care îi cîştigă şi nu îi mai pot împovăra şi eu. Am mai participat şi anul trecut la mesele festive organizate de asociaţie. Astfel simţim şi noi că este sărbătoare”. În grija Asociaţiei “Fair Play” se află pensionarii cu pensii mici, copii abandonaţi sau care fac parte din familii dezorganizate şi tineri care, după 18 ani, au părăsit centrele de plasament. “În ceea ce îi priveşte pe tineri, avem un proiect care se derulează de peste patru ani şi care se numeşte “Şansă la viaţă”. Proiectul are ca scop protecţia tinerilor peste 18 ani care, conform legii, sînt nevoiţi să părăsească centrele de plasament. Astfel reuşim să îi protejăm şi să îi monitorizăm pe aceşti tineri, pe o perioadă mai lungă, în care ei au posibilitatea să îşi strîngă ceva bănuţi, care să îi ajute să îşi croiască un drum drept în viaţă”, a declarat preşedintele Asociaţiei "Fair Play", Paula Cioceanu. La final, directorul Asociaţiei “Fair Play”, Lucian Cioceanu, le-a mulţumit societăţilor: “Dobrogea" SA, "Argus" SA, "Dobre şi Fiii" SRL, “Sindicatul GSP”, SA “Gudam” SA, “Granbis” SRL, "Stepan" SA, "Miricos" SRL şi "Liliput" SRL pentru sprijinul financiar acordat în organizarea manifestării.