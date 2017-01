Masacru în Delta Dunării

Societatea Ornitologică Română a primit informaţii şi dovezi (fotografii) în legătură cu desfăşurarea, în mod repetat, la începutul acestui an, pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD), a unor acţiuni ilegale de vînătoare. Astfel, în perioada 2-9 ianuarie, au fost găsite (de Iliuţă Goean, reprezentant al Asociaţiei „Una e natura”), în Delta Dunării, zona Uzlina, mai multe păsări moarte sau rănite. Au fost observaţi doi pelicani creţi (Pelecanus crispus) morţi şi doi răniţi, unul dintre ei fiind preluat de către ARBDD, doi cormorani mici (Phalacrocorax pygmaeus) şi o lebădă (Cygnus sp.) moartă şi una rănită (de asemenea, preluată de ARBDD). Toate aceste păsări sînt exemplare aparţinînd unor specii strict protejate, la care vînătoarea este interzisă conform legislaţiei în vigoare. În acelaşi timp, uşurinţa cu care aceste păsări pot fi identificate şi numărul mare de exemplare împuşcate şi rănite exclud presupunerea înpuşcării lor accidentale. Împuşcarea acestor păsări reprezintă un caz extrem de grav de încălcare a legislaţiei, toate cele trei specii fiind strict protejate conform legilor româneşti şi internaţionale. Este inadmisibil ca aceste păsări să poată fi ucise fără milă tocmai într-o zonă a cărui statut special de protecţie a fost instituit datorită lor, Delta Dunării fiind declarată Rezervaţie a Biosferei, sit Ramsar (Zonă Umedă de Importanţă Internaţională, mai ales ca habitat al păsărilor de apă) şi sit Natura 2000 (Arie de Protecţie Specială Avifaunistică). Pelicanul creţ este o specie „Monument al Naturii”, catalogat ca fiind „vulnerabil” (statut de conservare conform criteriilor IUCN). Populaţia din România, una dintre cele mai importante din Europa, a fost estimată la aproximativ 400 de perechi cuibăritoare, şi, în aceste condiţii, patru exemplare au fost ucise în prima săptămînă a acestui an. Cormoranul mic este, de asemenea, o specie strict protejată, în România cuibărind peste jumătate din populaţia mondială. Aceste specii sînt menţionate în anexa 3 a OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, iar uciderea lor constituie infracţiune conform legislaţiei în vigoare. Societatea Ornitologică Română doreşte, pe această cale, să îşi exprime indignarea şi opoziţia faţă de modul în care se desfăşoară vînătoarea pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Aceste fapte ilicite, cu autori care de cele mai multe ori rămîn necunoscuţi, au loc periodic în RBDD şi constituie un atac direct asupra diversităţii care îi conferă valoare şi unicitate. Administraţia RBDD are responsabilitatea de a implementa legislaţia în vigoare, scopul final fiind protecţia patrimoniului natural al Deltei Dunării. Societatea Ornitologică Română a sesizat Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Garda de Mediu, Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea, Ministerul Mediului şi AJVPS Tulcea. Toate acestea sînt autorităţile în măsură să găsească şi să sancţioneze vinovaţii.