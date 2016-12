Masacru la Bagdad

Cel puţin 58 de persoane au fost ucise vineri, de doi kamikaze, în apropiere de un loc sfînt şiit din Bagdad, într-un nou val de violenţe, cu nouă săptămîni înainte de retragerea prevăzută a trupelor americane din oraşele irakiene. Dublul atentat s-a soldat şi cu cel puţin 125 de răniţi, la ora 09.00 GMT (12.00, ora României), cu puţin timp înainte de începerea rugăciunii de vineri, în timp ce credincioşii se îndreptau către mausoleul imamului Musa al-Kadhim, în cartierul Kadhimiyah din nordul Bagdadului. Un kamikaze şi-a detonat explozibilul pe care îl avea asupra sa în apropiere de un grup de pelerini iranieni, în timp ce un altul a făcut acelaşi lucru într-o piaţă din apropiere. “Potrivit cifrelor noastre, 58 de persoane au fost ucise, dintre care 20 de pelerini iranieni şi 125 au fost rănite, dintre care 80 de iranieni”, a declarat un oficial al Ministerului Apărării. Zona a fost complet încercuită de forţele de securitate, care au interzis jurnaliştilor să se apropie de locul masacrului.

Este vorba despre atacul cel mai sîngeros care a avut loc la Bagdad după luna martie 2008 şi al doilea atentat care a implicat, în decurs de 24 de ore, pelerini iranieni. Aceşti pelerini vin în număr de sute de mii, în fiecare an, pentru a vizita locurile sfinte şiite din Irak. Mausoleul imamului Musa al-Kadhim este unul dintre locurile cele mai venerate de către şiiţi. Acest nou atentat ridică bilanţul morţilor în atentatele din ultimele 24 de ore la peste 140. De la începutul lunii, peste 250 de persoane au murit şi aproape 650 au fost rănite, confirmînd revenirea violenţelor sîngeroase observate din februarie. Ziua de joi a fost cea mai sîngeroasă din ultimul an, prin moartea a cel puţin 87 de persoane în trei atentate sinucigaşe. Un kamikaze s-a aruncat în aer într-un restaurant din Muqdadiyah, la o sută de kilometri de Bagdad. Acoperişul clădirii s-a prăbuşit, ucigînd cel puţin 56 de persoane, dintre care 52 de pelerini iranieni şi rănind alte 63. Acest atac constituie atentatul cel mai sîngeros comis în Irak, de la începutul anului. În plus, unul dintre şefii unei miliţii aliate americanilor şi alte două persoane au fost ucise joi seara, în aceeaşi provincie Diyala cu capitala la Baaquba. În estul Bagdadului, o femeie kamikaze îmbrăcată în veşminte tradiţionale negre s-a amestecat printre femeile şi copii strînşi pentru o împărţire de alimente din partea poliţiei. Atentatul s-a soldat cu 28 de morţi şi 52 de răniţi. Victimele sînt poliţişti şi refugiaţi ai conflictelor interconfesionale. Ziua de joi a mai fost marcată de anunţul unui purtător de cuvînt al securităţii Bagdadului privind arestarea lui Abu Omar al-Bagdadi, presupusul lider al reţelei al-Qaida în Irak. Bagdadi este prezentat drept şeful “statului islamic în Irak”, o alianţă de grupări sunnite conduse de ramura irakiană a reţelei al-Qaida şi care luptă împotriva trupelor americane şi irakiene. Moartea sau arestarea sa au fost însă anunţate de mai multe ori în trecut. Deocamdată, Pentagonul nu a dorit să confirme capturarea sa.

Situaţia s-a ameliorat net în Irak, în planul securităţii, în ultimii doi ani, o consecinţă a recrutării masive de către forţele americano-irakiene a unor miliţii formate din foşti insurgenţi, cunoscute sub numele de Sahwa (trezire, în arabă). Totuşi, regiunile Mosul (în nord), Bagdad şi Baaquba rămîn teatrul violenţelor, de multe ori extrem de sîngeroase.