Masajul Thai este una dintre metodele antice terapeutice cele mai cunoscute. Se spune că îşi are originile în India, în timpul perioadei de viaţă pămînteană a lui Buddha, cu peste 2.500 ani în urmă. Mioara Larie, cosmetician-estetician la salonul M & C Hair Studio "Unisex", spune că această metodă de relaxare reprezintă o adevărată artă, predată şi practicată în şcoli. Masajul Thai are propria filosofie şi strategie: îl pune pe cel care îl primeşte şi îl practică în contact cu armonia şi energia din Univers. Această „energie” se manifestă în două aspecte opuse şi complementare ale lui yin şi yang, un dualism care se regăseşte în tot universul. “În organism se întîmplă acelaşi lucru: yin şi yang trebuie să păstreze un anumit echilibru, pentru că sănătatea şi boala depind de menţinerea sau ruptura acestei ordini. Scopul masajului Thai este acela de a armoniza fluxul energetic în tot corpul şi de a reechilibra fiinţa umană”, explică specialistul salonului M & C Hair Studio "Unisex".