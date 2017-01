Faţă de cea a lui Zorro, personaj despre care nu ştim dacă a fost sau este membru al PD-L, masca Boc e mult mai expresivă. Pe masca Boc se citeşte starea de fapt şi cursul metabolismului prezidenţial. Chiar dacă a rămas fără celebra lui şuviţă de păr, îl avem, practic, tot timpul pe preşedinte în faţa noastră. Cu alte cuvinte, faţa lui Boc nu este a lui Boc, ci masca preşedintelui! Datorită programului politic deosebit de intens pe care îl desfăşoară pe ruta Cluj - Bucureşti şi retur, Boc nu are timp să se schimbe niciodată. Nu neapărat ca om sau ca activist de partid... Pe vremea lui, Fantomas îşi schimba masca de mai multe ori pe zi, generînd confuzii între persoane. Cu toate că posedă calităţile organizatorice ale lui Fantomas, micuţul Boc este consecvent. Masca sa este pusă doar în slujba preşedintelui. Faţă de masca lui Zorro, masca Boc te trece prin toate stările sufleteşti şi isteriile lumeşti. Cînd se chirceşte şi are crampe la stomac, e clar că preşedintele a consumat, fără ştirea SPP-iştilor, prune verzi sau pere mălăieţe în exces. Culese, evident, din pomul lăudat. Ca să ajungă aproape de perfecţiune, Boc a studiat meticulos şi silitor, cum e dumnealui din fire, toate trăsăturile şi reflexele preşedintelui. Reproduce cu fidelitate discursurile sale, motiv pentru care unii l-au numit ecoul de la Cotroceni. Se supără şi se bucură ca preşedintele. Cu toate că este băiat fin şi de salon, a început să folosească o parte din epitetele preferate ale preşedintelui. E drept, nu cu talentul acestuia în materie de mici grosolănii sau jigniri aduse celor pe care nu-i suportă. Nu şi-a însuşit pe de-a-ntregul hăhăitul lui Băsescu, chiar dacă rîsul îi este oarecum nervos. Dacă vorbim de minusuri, masca Boc nu reproduce cu fidelitate starea de mahmureală a preşedintelui, lipsindu-i harul, în materie de şpriţ de vară, şi pungile de sub ochi. În rest, corespunde tuturor cerinţelor şi exigenţelor celui mai iubit fiu al poporului, ediţie revizuită de capitalismul de cumetrie. În ultima vreme, masca Boc s-a specializat în gafe prezidenţiale. Cînd o scapi la aglomeraţie, vorba aia, dai vina pe toţi... În doi însă, cum să zic e mai dificil, cunoscut fiind faptul că şeful are întotdeauna dreptate. Cînd îşi asumă prostiile preşedintelui, masca face feţe-feţe în preajma opiniei publice. La nevoie, ca să fie cît mai convingătoare, ia poziţia prostului. Dă bine la populaţie. Săracul, nu a ştiut şi pace! În cazul altor personalităţi politice, se poartă două măşti. Una e pentru rîs şi alta pentru plîns. Ei bine, din punct de vedere al costurilor şi investiţiilor, masca Boc este mult mai economicoasă. Ea rîde, ea plînge! După caz şi necaz, poate fi folosită şi ca manta de ploaie. Au fost situaţii cînd, datorită unor imperative transmise de la Cotroceni, masca Boc a primit indicaţii să se oprească urgent din rîs. Pur şi simplu, s-a oprit, ca şi cum i-ar fi tras cineva pe neaşteptate frîna de mînă. Acustic vorbind, cu un scrîşnet prelungit şi cu mare zgomot. A lăsat şi dîre de la frîne pe jos! S-a făcut o linişte mormîntală, tipic momentelor în care activiştii de partid sînt prinşi cu cioara vopsită, după care a schimbat registrul pe plîns. Masca lui Stolo, ca să ne referim la un alt prototip, declanşează doar plînsul cu sughiţuri prelungite. Din acest motiv, adepţii săi sînt nişte plîngăcioşi în izmene. Într-un fel, masca Boc, chiar dacă pare îndoctrinată, este mai distractiv. Chiar veselă…