“Mascarada politică” a DNA, desfiinţată în instanţă

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) nu şi-a precizat poziţia civilă şi pretenţiile în procesul intentat de DNA primarului Constanţei, Radu Mazăre, acesta fiind şi unul dintre motivele pentru care Curtea de Apel Bucureşti a amînat, ieri, pentru a patra oară, judecarea dosarului. La termenul de ieri al procesului în care Radu Mazăre, alături de alte 36 de persoane, printre care funcţionari din Primăria Constanţa şi Oficiul de Cadastru, mandatari şi notari publici, sînt acuzaţi în legătură cu atribuirea nelegală a unor terenuri, consilierul MFP a arătat instanţei că nu se poate constitui parte civilă în acest proces pentru că nu a reuşit să stabilească un prejudiciu în sarcina statului. O amînare au solicitat şi doi învinuiţi din dosar, din motive medicale. La proces au fost prezenţi primarul Radu Mazăre, dar şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, consilier local la data la care s-au atribuit terenurile ce fac obiectul procesului. La ieşirea din sala de judecată, Mazăre a declarat că i se pare normală poziţia MFP. „Acel teren despre care Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a spus că era al MFP, era trecut, de fapt, la Primăria din Constanţa, de zece ani, printr-o hotărîre de Guvern. Este ca şi cum eu ţi-aş dona acum maşina şi peste 10 ani aş spune ca mi-ai furat-o\", a explicat Mazăre, adăugînd: „M-a pus preşedintele Băsescu patru ani şi jumătate pe drumuri şi sînt convins că o să mai stau încă vreo şase ani pe drumuri. Nicio problemă! S-au făcut nişte cereri fireşti de amînare pentru că procurorul ne-a acuzat pe toţi cei care ne-a văzut aici, vreo 30-40 de persoane, că ne-am asociat în vederea săvîrşirii de infracţiuni şi atunci e normal să fie prezentă şi persoana cu care spune procurorul că ne-am asociat. Ar trebui ca dosarul să se întoarcă la Parchet, să i se facă o expertiză, cum i s-a făcut şi preşedintelui Băsescu, şi dacă expertiza spune că prejudiciul este zero, cum sînt convins că va spune, atunci dosarul trebuie să se închidă“. La rîndul său, Nicuşor Constantinescu a declarat că prin ceea ce a făcut MFP se dovedeşte încă odată că dosarul are o conotaţie strict politică: „MFP a depus înaintea şedinţei de judecată o hîrtie prin care spune că nu se constituie parte civilă pentru că terenul la care fac referire procurorii DNA nu se afla în proprietatea statului, ci în proprietatea Primăriei Constanţa, care îl primise în urmă cu 10 ani, printr-o hotărîre de Guvern. Se dovedeşte astfel că, din 2004 şi pînă în prezent, s-a dus o campanie politică împotriva mea, a lui Radu Mazăre şi a celorlalţi inculpaţi în acest dosar, care nu are niciun temei legal. Prin atitudinea MFP s-a dovedit că totul a fost o mascaradă politică“. Potrivit procurorilor DNA care au instrumentat acest dosar, prejudiciul estimat în cauză ar fi de aproximativ 114 milioane euro, dintre care 77,77 milioane euro ar reprezenta prejudiciu în dauna statului şi 36,16 milioane euro, prejudiciu în dauna municipiului Constanţa. Toţi cei implicaţi în acest dosar sînt acuzaţi de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu obţinerea de avantaje patrimoniale, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, fals intelectual în formă continuată şi asociere pentru săvîrşirea de infracţiuni.